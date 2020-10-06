https://ria.ru/20201006/tizer-1578213076.html

Опубликован первый тизер боевика "Охотник на монстров" с Милой Йовович

В Сети разместили первый тизер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T05:32

2020-10-06T05:32

2020-10-06T05:34

кино и сериалы

новости культуры

мила йовович

культура

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. В Сети разместили первый тизер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли.В коротком ролике героиня Йовович, лейтенант отряда Артемис, вместе со своими солдатами противостоит гигантскому монстру Диаблосу, известному многим по игре "Monster hunter", на которой основана лента. В фильме также расскажут, как Артемис вместе с напарниками оказывается в другом мире, где обитает множество разных чудовищ. Там же они встречают Охотника (Тони Джа). С ним они попытаются помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю.В ленте снялись: Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие.Выход боевика запланирован на 2021 год.

https://ria.ru/20200708/1574041737.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, мила йовович