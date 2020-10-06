https://ria.ru/20201006/tizer-1578213076.html
Опубликован первый тизер боевика "Охотник на монстров" с Милой Йовович
В Сети разместили первый тизер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T05:32
2020-10-06T05:32
2020-10-06T05:34
кино и сериалы
новости культуры
мила йовович
культура
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости</strong>. В Сети разместили первый тизер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли.В коротком ролике героиня Йовович, лейтенант отряда Артемис, вместе со своими солдатами противостоит гигантскому монстру Диаблосу, известному многим по игре "Monster hunter", на которой основана лента. В фильме также расскажут, как Артемис вместе с напарниками оказывается в другом мире, где обитает множество разных чудовищ. Там же они встречают Охотника (Тони Джа). С ним они попытаются помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю.В ленте снялись: Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие.Выход боевика запланирован на 2021 год.
https://ria.ru/20200708/1574041737.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, мила йовович
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Сети разместили первый тизер фильма Пола У.С. Андерсона "Охотник на монстров" с Милой Йовович в главной роли.
В коротком ролике героиня Йовович, лейтенант отряда Артемис, вместе со своими солдатами противостоит гигантскому монстру Диаблосу, известному многим по игре "Monster hunter", на которой основана лента.
В фильме также расскажут, как Артемис вместе с напарниками оказывается в другом мире, где обитает множество разных чудовищ. Там же они встречают Охотника (Тони Джа). С ним они попытаются помешать монстрам проникнуть через открытый портал на Землю.
В ленте снялись: Рон Перлман, Миган Гуд, Диего Бонета, Ти Ай и другие.
Выход боевика запланирован на 2021 год.