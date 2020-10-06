https://ria.ru/20201006/tigr-1578345741.html

В Хабаровском крае нашли тело погибшего амурского тигра

Останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в минприроды... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:01

2020-10-06T08:01

2020-10-06T08:14

хабаровский край

уссурийск

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, может быть заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в минприроды региона.По данным охотоведов, останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. Для проверки информации была направлена оперативная группа министерства природных ресурсов Хабаровского края и следственная группа ОВД муниципального района имени Лазо. При внешнем осмотре установлено, что погибшему хищнику было более 10 лет.Останки тигра направлены в Центр изучения болезней диких животных в <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийске</a>, чтобы выяснить причины его гибели.Это уже вторая гибель краснокнижного хищника на Дальнем Востоке за последний месяц. В конце сентября в Амурской области были обнаружены останки известного тигра Павлика. По подозрению в незаконной охоте и убийстве краснокнижного тигра были арестованы двое мужчин.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.

https://ria.ru/20200325/1568851359.html

https://ria.ru/20200925/tigr-1577740047.html

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хабаровский край

уссурийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, уссурийск, происшествия