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В Хабаровском крае нашли тело погибшего амурского тигра
Останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в минприроды... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T08:01
2020-10-06T08:14
хабаровский край
уссурийск
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости.</strong> Останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>, может быть заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в минприроды региона.По данным охотоведов, останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. Для проверки информации была направлена оперативная группа министерства природных ресурсов Хабаровского края и следственная группа ОВД муниципального района имени Лазо. При внешнем осмотре установлено, что погибшему хищнику было более 10 лет.Останки тигра направлены в Центр изучения болезней диких животных в <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийске</a>, чтобы выяснить причины его гибели.Это уже вторая гибель краснокнижного хищника на Дальнем Востоке за последний месяц. В конце сентября в Амурской области были обнаружены останки известного тигра Павлика. По подозрению в незаконной охоте и убийстве краснокнижного тигра были арестованы двое мужчин.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.
https://ria.ru/20200325/1568851359.html
https://ria.ru/20200925/tigr-1577740047.html
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хабаровский край
уссурийск
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хабаровский край, уссурийск, происшествия

В Хабаровском крае нашли тело погибшего амурского тигра

08:01 06.10.2020 (обновлено: 08:14 06.10.2020)
 
© Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в минприроды региона.
"Вчера под перевалом на лесовозной дороге близ поселка Сидима (рядом река Хор), в 300 метрах от ключа Пологий, нашли подранного амурского тигра. Похоже, что краснокнижный зверь погиб в результате схватки с более сильным хищником. Это второй зафиксированный случай в районе имени Лазо за последние три года. Сейчас по факту гибели амурского тигра решается вопрос об открытии уголовного дела", - рассказали в ведомстве.
Тигр Амур в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
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По данным охотоведов, останки животного в 15 метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. Для проверки информации была направлена оперативная группа министерства природных ресурсов Хабаровского края и следственная группа ОВД муниципального района имени Лазо. При внешнем осмотре установлено, что погибшему хищнику было более 10 лет.
Останки тигра направлены в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийске, чтобы выяснить причины его гибели.
Это уже вторая гибель краснокнижного хищника на Дальнем Востоке за последний месяц. В конце сентября в Амурской области были обнаружены останки известного тигра Павлика. По подозрению в незаконной охоте и убийстве краснокнижного тигра были арестованы двое мужчин.
Тигры Павлик и Елена в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 07:41
В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.
По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.
 
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Хабаровский крайУссурийскПроисшествия
 
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