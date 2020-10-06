https://ria.ru/20201006/testy-1578369344.html
В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
Тестирование на коронавирус в России проводится в 858 лабораториях, за время пандемии в стране провели более 48 миллионов исследований на инфекцию, заявила... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:37
2020-10-06T10:37
2020-10-06T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Тестирование на коронавирус в России проводится в 858 лабораториях, за время пандемии в стране провели более 48 миллионов исследований на инфекцию, заявила заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Ежлова.Она отметила, что более 20% тестов от общего числа проведенных в РФ исследований, осуществляются в лабораториях Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество