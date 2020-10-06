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В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
Тестирование на коронавирус в России проводится в 858 лабораториях, за время пандемии в стране провели более 48 миллионов исследований на инфекцию, заявила... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:37
2020-10-06T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Тестирование на коронавирус в России проводится в 858 лабораториях, за время пандемии в стране провели более 48 миллионов исследований на инфекцию, заявила заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Елена Ежлова.Она отметила, что более 20% тестов от общего числа проведенных в РФ исследований, осуществляются в лабораториях Роспотребнадзора.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19

10:37 06.10.2020 (обновлено: 11:55 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Тестирование на коронавирус в России проводится в 858 лабораториях, за время пандемии в стране провели более 48 миллионов исследований на инфекцию, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"На сегодня осуществляют диагностику (коронавируса - ред.) в целом по стране 858 лабораторий, суммарно сделано более 48 миллионов тестов", - сказала Ежлова на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2020".
Она отметила, что более 20% тестов от общего числа проведенных в РФ исследований, осуществляются в лабораториях Роспотребнадзора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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