https://ria.ru/20201006/telo-1578401424.html
В Подмосковье проведут проверку после обнаружения тела младенца в лесу
Прокуратура Московской области поручила провести проверку после обнаружения тела новорожденного в лесу в Подольске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:31
2020-10-06T12:31
2020-10-06T12:31
ольга врадий
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> поручила провести проверку после обнаружения тела новорожденного в лесу в <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольске</a>, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a> сообщила, что житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка."Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи с обнаружением тела новорожденного ребёнка в лесополосе, расположенной на поднадзорной территории. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20200819/1575963692.html
московская область (подмосковье)
подольск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, происшествия