https://ria.ru/20201006/telo-1578376491.html

В Подмосковье нашли тело новорожденного ребенка

Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:10

2020-10-06T11:10

2020-10-06T11:10

ольга врадий

московская область (подмосковье)

подольск

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>."Пятого октября 2020 года в лесополосе города <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольска</a> во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка... Давность наступления смерти новорожденного - 5-7 дней", - заявила Врадий.

https://ria.ru/20201004/mladenets-1578181316.html

московская область (подмосковье)

подольск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, общество