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В Подмосковье нашли тело новорожденного ребенка
Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:10
2020-10-06T11:10
ольга врадий
московская область (подмосковье)
подольск
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>."Пятого октября 2020 года в лесополосе города <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольска</a> во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка... Давность наступления смерти новорожденного - 5-7 дней", - заявила Врадий.
https://ria.ru/20201004/mladenets-1578181316.html
московская область (подмосковье)
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ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, общество

В Подмосковье нашли тело новорожденного ребенка

11:10 06.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Пятого октября 2020 года в лесополосе города Подольска во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка... Давность наступления смерти новорожденного - 5-7 дней", - заявила Врадий.
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Ольга ВрадийМосковская область (Подмосковье)ПодольскОбщество
 
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