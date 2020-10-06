https://ria.ru/20201006/telo-1578376491.html
В Подмосковье нашли тело новорожденного ребенка
Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:10
2020-10-06T11:10
2020-10-06T11:10
ольга врадий
московская область (подмосковье)
подольск
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Житель подмосковного Подольска во время прогулки в лесополосе нашел тело новорожденного ребенка, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>."Пятого октября 2020 года в лесополосе города <a href="http://ria.ru/location_Podolsk/" target="_blank" data-auto="true">Подольска</a> во время выгула собаки местный житель обнаружил тело новорожденного ребенка... Давность наступления смерти новорожденного - 5-7 дней", - заявила Врадий.
https://ria.ru/20201004/mladenets-1578181316.html
московская область (подмосковье)
подольск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, московская область (подмосковье), подольск, общество