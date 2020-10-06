https://ria.ru/20201006/televizor-nokia-1578459211.html

Nokia выпустит шесть умных телевизоров с Android TV

Финский производитель смартфонов вместе с индийской компанией Flipkart представит несколько новых умных телевизоров под брендом Nokia. Об этом сообщает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:07

2020-10-06T16:07

2020-10-06T16:07

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Финский производитель смартфонов вместе с индийской компанией Flipkart представит несколько новых умных телевизоров под брендом Nokia. Об этом сообщает <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/06/nokia-launches-six-new-smart-tvs-in-india-starting-at-rs-12999-177/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gizmochina</a></u>.В линейке запланированы шесть моделей диагональю экрана от 32 до 65 дюймов. Старшие модели получат разрешение 4K. Обещана и продвинутая аудиосистема. Например, UHD-модели получат динамики общей мощностью 48 Вт.За умные функции будет отвечать система <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> TV 9.0 с поддержкой <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Assistant, встроенным Chromecast и магазином приложений Play Store. Младшие версии телевизоров получат 8 ГБ встроенной памяти, старшие — 16 ГБ.Первыми телевизоры от Nokia смогут купить в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> уже 15 октября. Наиболее доступный вариант обойдется в 177 долларов (примерно 14 000 рублей), а наиболее продвинутый телевизор на 65 дюймов оценен в 816 долларов (63 000 рублей).

https://ria.ru/20201001/pristavka-google-1578041518.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, google android, nokia corporation, технологии