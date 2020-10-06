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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201006/svekla-1578514397.html
В Липецкой области собрали первый миллион тонн сахарной свеклы
Аграрии Липецкой области собрали 1,087 миллиона тонн сахарной свеклы, что составляет 33% площадей, занятых этой культурой в регионе, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:01
2020-10-06T20:01
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> собрали 1,087 миллиона тонн сахарной свеклы, что составляет 33% площадей, занятых этой культурой в регионе, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.Он добавил, что всего аграриям предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. Самые большие площади под сахарную свеклу отведены в Добринском, Задонском, Елецком и Краснинском районах. Там расположены более половины всех свекловичных полей региона.Лидер по валовому сбору на сегодня – <a href="http://ria.ru/location_Zadonskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Задонский район</a>. Там уже получены более 234 тысяч тонн свеклы. Средняя урожайность по региону составляет 335,1 центнеров с гектара. Высокую для этого года урожайность продолжают демонстрировать в <a href="http://ria.ru/location_Dankovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Данковском районе</a> — 493,6 центнеров с гектара, в Становлянском собирают 477,4 центнеров с гектара, в Чаплыгинском районе — 420 центнеров с гектара.Сахаристость липецких корнеплодов продолжает оставаться самой высокой по стране. На 1 октября этот показатель составлял 20,42%, в то время как в других регионах всего 18,17%. Переработкой свеклы заняты все шесть сахарных заводов региона. Из 798 тысяч тонн корнеплодов выработано почти 150 тысяч тонн сахара. Также Добринский сахарный завод произвел для хранения и дальнейшей переработки 9 тысяч кубометров сиропа."Сахарная свекла для Липецкой области традиционно стратегическая культура. В прошлом году по ее сбору мы были третьи в России, по производству сахара – вторые. Надеемся, что в этом году показатели будут не ниже", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20190919/1558841647.html
липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области собрали первый миллион тонн сахарной свеклы

20:01 06.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПриёмка и хранение свеклы на сахарном заводе "Свобода" в Краснодарском крае
Приёмка и хранение свеклы на сахарном заводе Свобода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали 1,087 миллиона тонн сахарной свеклы, что составляет 33% площадей, занятых этой культурой в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он добавил, что всего аграриям предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. Самые большие площади под сахарную свеклу отведены в Добринском, Задонском, Елецком и Краснинском районах. Там расположены более половины всех свекловичных полей региона.
Лидер по валовому сбору на сегодня – Задонский район. Там уже получены более 234 тысяч тонн свеклы. Средняя урожайность по региону составляет 335,1 центнеров с гектара. Высокую для этого года урожайность продолжают демонстрировать в Данковском районе — 493,6 центнеров с гектара, в Становлянском собирают 477,4 центнеров с гектара, в Чаплыгинском районе — 420 центнеров с гектара.
Сахаристость липецких корнеплодов продолжает оставаться самой высокой по стране. На 1 октября этот показатель составлял 20,42%, в то время как в других регионах всего 18,17%. Переработкой свеклы заняты все шесть сахарных заводов региона. Из 798 тысяч тонн корнеплодов выработано почти 150 тысяч тонн сахара. Также Добринский сахарный завод произвел для хранения и дальнейшей переработки 9 тысяч кубометров сиропа.
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"Сахарная свекла для Липецкой области традиционно стратегическая культура. В прошлом году по ее сбору мы были третьи в России, по производству сахара – вторые. Надеемся, что в этом году показатели будут не ниже", — сказал Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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