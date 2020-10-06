Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/studentka-1578366674.html
Задержан спутник пропавшей в Севастополе студентки
Следователи в рамках расследования дела о пропаже студентки в Севастополе задержали ее спутника, он отказывается от показаний, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:29
2020-10-06T10:29
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в рамках расследования дела о пропаже студентки в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> задержали ее спутника, он отказывается от показаний, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.Родственники обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже девушки, в соцсетях они попросили помощи в установлении ее местонахождения. Следователи установили, что 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Накануне было заведено уголовное дело по статье "убийство".Следователи анализируют полученные сведения, допросы свидетелей, изучают видеозаписи камер, с привлечением экспертов по судовождению осмотрено предполагаемое место совершения преступления - судно. Параллельно продолжаются поиски девушки.
https://ria.ru/20200925/poisk-1577780260.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия

Задержан спутник пропавшей в Севастополе студентки

10:29 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следователи в рамках расследования дела о пропаже студентки в Севастополе задержали ее спутника, он отказывается от показаний, сообщается на сайте СК РФ.
Родственники обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже девушки, в соцсетях они попросили помощи в установлении ее местонахождения. Следователи установили, что 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Накануне было заведено уголовное дело по статье "убийство".
"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 20-летней студентки из города Севастополя (ч.1. ст. 105 УК РФ)... В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний", - говорится в сообщении.
Следователи анализируют полученные сведения, допросы свидетелей, изучают видеозаписи камер, с привлечением экспертов по судовождению осмотрено предполагаемое место совершения преступления - судно. Параллельно продолжаются поиски девушки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
25 сентября, 16:31
В Адыгее пропала несовершеннолетняя девушка
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)СевастопольПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния