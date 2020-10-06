https://ria.ru/20201006/studentka-1578366674.html
Задержан спутник пропавшей в Севастополе студентки
Следователи в рамках расследования дела о пропаже студентки в Севастополе задержали ее спутника, он отказывается от показаний, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:29
2020-10-06T10:29
2020-10-06T10:29
следственный комитет россии (ск рф)
севастополь
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Следователи в рамках расследования дела о пропаже студентки в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> задержали ее спутника, он отказывается от показаний, сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank">сайте</a> СК РФ.Родственники обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже девушки, в соцсетях они попросили помощи в установлении ее местонахождения. Следователи установили, что 29 сентября девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Накануне было заведено уголовное дело по статье "убийство".Следователи анализируют полученные сведения, допросы свидетелей, изучают видеозаписи камер, с привлечением экспертов по судовождению осмотрено предполагаемое место совершения преступления - судно. Параллельно продолжаются поиски девушки.
https://ria.ru/20200925/poisk-1577780260.html
севастополь
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), севастополь, происшествия