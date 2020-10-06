https://ria.ru/20201006/strakhi-1578331357.html
Чего боятся россияне? Психолог назвал самые распространенные страхи
Страх парализует нашу волю и портит качество жизни. О самых распространенных фобиях россиян и эффективных методах борьбы с ними в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:00
2020-10-06T04:00
2020-10-06T10:58
сергей ланг
психология
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Страх парализует нашу волю и портит качество жизни. О самых распространенных фобиях россиян и эффективных методах борьбы с ними в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201006/strakh-1578234568.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказал психолог Сергей Ланг.Сегодня страхи распространены как никогда, причиной служит тот огромный объем информации, который нас окружает. Нередко негативную информацию, а также страхи, связанные с нею, люди проецируют на себя. <a href="https://ria.ru/keyword_psikhologija/" target="_blank">Психолог</a> Сергей Ланг на основе своего практического опыта перечислил самые распространенные фобии россиян. На первое место специалист ставит страх одиночества.Вторая распространенная фобия — это потеря работы. В связи с пандемией коронавируса страх потерять доход получил дополнительный импульс. Люди ежедневно живут в страхе из-за того, что могут попасть под сокращение. По мнению психолога, подобная фобия не только негативно сказывается на здоровье, но и приводит к тому, что падает работоспособность и человек, выполняя свою работу, начинает совершать порой нелепые ошибки.Третий распространенный страх — это аэрофобия. Популярность этого страха специалист объясняет массивом информации об авиапроисшествиях, которую мы ежедневно пропускаем через себя.Говоря о способах борьбы с фобиями, Сергей Ланг рекомендует чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу. Нужно стараться через силу делать то, чего ты боишься. Наш организм устроен так, что мы привыкаем к обстановке, и это связано со всеми сферами нашей жизни.
https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html
Лысый Кучерявый
Я больше всего боюсь, что дедушка опять повысит пенсионный возраст и останется ещё на 4 срока.
45
Алёна Александрова
Я боюсь наркомании и наркотиков. Сергей Ланг рекомендует чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу, стараться через силу делать то, чего боишься. Наш организм устроен так, что мы привыкаем... Я рекомендую такому советчику почаще стараться покончить жизнь самоубийством, чтобы своими советами не мешать жить другим.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ланг, психология, здоровье, общество
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Страх парализует нашу волю и портит качество жизни. О самых распространенных фобиях россиян и эффективных методах борьбы с ними в интервью радио Sputnik
рассказал психолог Сергей Ланг.
Сегодня страхи распространены как никогда, причиной служит тот огромный объем информации, который нас окружает. Нередко негативную информацию, а также страхи, связанные с нею, люди проецируют на себя. Психолог
Сергей Ланг на основе своего практического опыта перечислил самые распространенные фобии россиян. На первое место специалист ставит страх одиночества.
"Одна из самых распространенных фобий, особенно у женщин, — это остаться одной. Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни. За последние годы увеличился приток одиноких женщин, которые не верят в себя и концентрируют свое внимание на том, что время уходит", — отметил психолог в беседе с радио Sputnik.
Вторая распространенная фобия — это потеря работы. В связи с пандемией коронавируса страх потерять доход получил дополнительный импульс. Люди ежедневно живут в страхе из-за того, что могут попасть под сокращение. По мнению психолога, подобная фобия не только негативно сказывается на здоровье, но и приводит к тому, что падает работоспособность и человек, выполняя свою работу, начинает совершать порой нелепые ошибки.
Третий распространенный страх — это аэрофобия. Популярность этого страха специалист объясняет массивом информации об авиапроисшествиях, которую мы ежедневно пропускаем через себя.
"Людей, которые боятся летать или сесть в самолет, отказывают себе в дальних поездках, выбирают себе отдых в железнодорожной или автомобильной доступности, лишь бы не летать, становится все больше. Это происходит из-за того, что часто сообщают о случившихся авиакатастрофах, и это откладывается в сознании людей. Психика человека устроена так, что мы любую проблему проецируем на себя. Все это изматывает человека и мешает ему комфортно жить. Человек с аэрофобией, прежде чем сесть в самолет, должен думать не о том, что самолет должен упасть: он должен представлять, как он долетит до места назначения, выйдет из самолета и будет отдыхать или заниматься теми делами, которыми он хочет", — посоветовал Сергей Ланг.
Говоря о способах борьбы с фобиями, Сергей Ланг рекомендует чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу. Нужно стараться через силу делать то, чего ты боишься. Наш организм устроен так, что мы привыкаем к обстановке, и это связано со всеми сферами нашей жизни.