https://ria.ru/20201006/strakhi-1578331357.html

Чего боятся россияне? Психолог назвал самые распространенные страхи

Страх парализует нашу волю и портит качество жизни. О самых распространенных фобиях россиян и эффективных методах борьбы с ними в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:00

2020-10-06T04:00

2020-10-06T10:58

сергей ланг

психология

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Страх парализует нашу волю и портит качество жизни. О самых распространенных фобиях россиян и эффективных методах борьбы с ними в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201006/strakh-1578234568.html" target="_blank">радио Sputnik</a> рассказал психолог Сергей Ланг.Сегодня страхи распространены как никогда, причиной служит тот огромный объем информации, который нас окружает. Нередко негативную информацию, а также страхи, связанные с нею, люди проецируют на себя. <a href="https://ria.ru/keyword_psikhologija/" target="_blank">Психолог</a> Сергей Ланг на основе своего практического опыта перечислил самые распространенные фобии россиян. На первое место специалист ставит страх одиночества.Вторая распространенная фобия — это потеря работы. В связи с пандемией коронавируса страх потерять доход получил дополнительный импульс. Люди ежедневно живут в страхе из-за того, что могут попасть под сокращение. По мнению психолога, подобная фобия не только негативно сказывается на здоровье, но и приводит к тому, что падает работоспособность и человек, выполняя свою работу, начинает совершать порой нелепые ошибки.Третий распространенный страх — это аэрофобия. Популярность этого страха специалист объясняет массивом информации об авиапроисшествиях, которую мы ежедневно пропускаем через себя.Говоря о способах борьбы с фобиями, Сергей Ланг рекомендует чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу. Нужно стараться через силу делать то, чего ты боишься. Наш организм устроен так, что мы привыкаем к обстановке, и это связано со всеми сферами нашей жизни.

https://ria.ru/20200914/depressiya-1577188456.html

Лысый Кучерявый Я больше всего боюсь, что дедушка опять повысит пенсионный возраст и останется ещё на 4 срока. 45

Алёна Александрова Я боюсь наркомании и наркотиков. Сергей Ланг рекомендует чаще встречаться со своими страхами лицом к лицу, стараться через силу делать то, чего боишься. Наш организм устроен так, что мы привыкаем... Я рекомендую такому советчику почаще стараться покончить жизнь самоубийством, чтобы своими советами не мешать жить другим. 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ланг, психология, здоровье, общество