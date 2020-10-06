https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578412361.html

Журналисты нашли в Степанакерте два неразорвавшихся снаряда "Смерч"

Группа работающих в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики европейских журналистов нашла два неразорвавшихся снаряда РСЗО "Смерч" рядом со своей... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:00

2020-10-06T13:00

2020-10-06T13:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

араик арутюнян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Группа работающих в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики европейских журналистов нашла два неразорвавшихся снаряда РСЗО "Смерч" рядом со своей гостиницей, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Степанакерт был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны азербайджанских войск, президент НКР <a href="https://ria.ru/person_araik-arutyunyan" target="_blank">Араик Арутюнян</a> заявил, что по <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерту</a> было выпущено свыше 100 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч".Сейчас оставшиеся в Степанакерте журналисты фиксируют разрушения, общаются с горожанами. Швейцарский фотограф-фрилансер и корреспондент французского радио обнаружили два неразорвавшихся снаряда "Смерч" буквально в 50 и 70 метрах от своей гостиницы.Неподалеку разорвался еще один "Смерч", он буквально уничтожил частный жилой дом местного жителя Сурика Ованесяна. Легкие ранения получил его родственник, который успел скрыться в подвале. Пострадали также соседние дома, выбило окна во многих зданиях в округе.РСЗО 9К58 "Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

араик арутюнян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире