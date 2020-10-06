https://ria.ru/20201006/stepanakert-1578412361.html
Журналисты нашли в Степанакерте два неразорвавшихся снаряда "Смерч"
Группа работающих в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики европейских журналистов нашла два неразорвавшихся снаряда РСЗО "Смерч" рядом со своей... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:00
2020-10-06T13:00
2020-10-06T13:00
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Группа работающих в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики европейских журналистов нашла два неразорвавшихся снаряда РСЗО "Смерч" рядом со своей гостиницей, передает корреспондент РИА Новости.Накануне Степанакерт был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны азербайджанских войск, президент НКР <a href="https://ria.ru/person_araik-arutyunyan" target="_blank">Араик Арутюнян</a> заявил, что по <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерту</a> было выпущено свыше 100 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч".Сейчас оставшиеся в Степанакерте журналисты фиксируют разрушения, общаются с горожанами. Швейцарский фотограф-фрилансер и корреспондент французского радио обнаружили два неразорвавшихся снаряда "Смерч" буквально в 50 и 70 метрах от своей гостиницы.Неподалеку разорвался еще один "Смерч", он буквально уничтожил частный жилой дом местного жителя Сурика Ованесяна. Легкие ранения получил его родственник, который успел скрыться в подвале. Пострадали также соседние дома, выбило окна во многих зданиях в округе.РСЗО 9К58 "Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
1
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
араик арутюнян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости. Группа работающих в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики европейских журналистов нашла два неразорвавшихся снаряда РСЗО "Смерч" рядом со своей гостиницей, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне Степанакерт был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны азербайджанских войск, президент НКР Араик Арутюнян
заявил, что по Степанакерту
было выпущено свыше 100 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч".
Сейчас оставшиеся в Степанакерте журналисты фиксируют разрушения, общаются с горожанами. Швейцарский фотограф-фрилансер и корреспондент французского радио обнаружили два неразорвавшихся снаряда "Смерч" буквально в 50 и 70 метрах от своей гостиницы.
"Трудно представить, что было бы с гостиницей и другими домами, если бы хотя бы один из них взорвался", - сказали европейцы корреспонденту РИА Новости.
Неподалеку разорвался еще один "Смерч", он буквально уничтожил частный жилой дом местного жителя Сурика Ованесяна. Легкие ранения получил его родственник, который успел скрыться в подвале. Пострадали также соседние дома, выбило окна во многих зданиях в округе.
РСЗО 9К58 "Смерч" — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе
начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.