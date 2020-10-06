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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201006/sovet-1578367652.html
Группа киргизских политиков создала Координационный совет
Группа политиков заявила о создании в Киргизии Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране, передает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:31
2020-10-06T10:48
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Группа политиков заявила о создании в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране, передает <a href="https://ru.sputnik.kg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Кыргызстан</a>."Экс-премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Temir_Sariev/" target="_blank" data-auto="true">Темир Сариев</a> подтвердил редакции информацию. По его словам, на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> Координационный совет сделает заявление", — говорится в сообщении.Отмечается, что в составе вновь образованной структуры — экс-главы кабмина Темир Сариев и <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Babanov/" target="_blank" data-auto="true">Омурбек Бабанов</a>.В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Киргизии</a> Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinstvo/" target="_blank" data-auto="true">Единство</a>", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578358114.html
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киргизия
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киргизия, в мире

Группа киргизских политиков создала Координационный совет

10:31 06.10.2020 (обновлено: 10:48 06.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Бишкеке
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа политиков заявила о создании в Киргизии Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране, передает Sputnik Кыргызстан.
"Экс-премьер-министр Темир Сариев подтвердил редакции информацию. По его словам, на пресс-конференции в Бишкеке Координационный совет сделает заявление", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе вновь образованной структуры — экс-главы кабмина Темир Сариев и Омурбек Бабанов.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 09:42Протесты в Бишкеке
Эксперт заявил об отсутствии иностранного следа в протестах в Киргизии
 
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