Группа киргизских политиков создала Координационный совет
10:31 06.10.2020 (обновлено: 10:48 06.10.2020)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Группа политиков заявила о создании в Киргизии Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в стране, передает Sputnik Кыргызстан.
"Экс-премьер-министр Темир Сариев подтвердил редакции информацию. По его словам, на пресс-конференции в Бишкеке Координационный совет сделает заявление", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе вновь образованной структуры — экс-главы кабмина Темир Сариев и Омурбек Бабанов.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Утром во вторник стало известно, что митингующие захватили здание правительства. Протестующие также освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.
Экс-глава МВД Киргизии Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назвал себя комендантом Бишкека. Бывший киргизский депутат Алмамбет Шыкмаматов заявил, что стал исполняющим обязанности генпрокурора, и отменил итоги выборов в парламент. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан" (центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.