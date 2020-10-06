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https://ria.ru/20201006/solovev-1578393843.html
"Очнитесь, кретины!": Соловьев раскритиковал не верящих в COVID-19 людей
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала резко высказался о людях, которые отрицают существование коронавирусной инфекции. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:12
2020-10-06T15:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир соловьев (телеведущий)
воз
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в эфире своего <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канала резко высказался о людях, которые отрицают существование <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>.Он заявил, что сейчас практически нет ни одного человека, у которого бы никто из знакомых не переболел <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавирусом</a>, а кто-то даже умер."Да у нас народ ведет себя как бессмертный! Все кричат "нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер", "это все придумали для того, чтобы...". Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус, и отвезти их в красную зону, чтобы они походили ножками и посмотрели, и с людьми, которые реально тяжело переболели, поговорили", — заявил <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Solovev_2/" target="_blank" data-auto="true">Соловьев</a>. Он призвал всех прийти в чувства и носить маску в общественных местах, иначе придется "хоронить по 150 человек в день".Соловьев напомнил, что уже снова начали разворачивать дополнительные госпитали. Он также отметил, что никто не хочет "убийства экономики".Во всем мире, по данным <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/">ВОЗ</a>, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 35 миллионов, погибло более миллиона человек. Больше всего заболевших — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, 988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи .<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/pozner-1578349631.html
https://ria.ru/20201006/prirost--1578393521.html
Полностью согласен с мнением Соловьева.
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На себя посмотри, деятель.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир соловьев (телеведущий), воз, бразилия, индия, сша, общество

"Очнитесь, кретины!": Соловьев раскритиковал не верящих в COVID-19 людей

12:12 06.10.2020 (обновлено: 15:31 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего YouTube-канала резко высказался о людях, которые отрицают существование коронавирусной инфекции.
Он заявил, что сейчас практически нет ни одного человека, у которого бы никто из знакомых не переболел коронавирусом, а кто-то даже умер.
"Да у нас народ ведет себя как бессмертный! Все кричат "нет, главное ни в коем случае не вводить никаких мер", "это все придумали для того, чтобы...". Для чего, идиоты?! Один раз взять всех этих кретинов, которые не верят в коронавирус, и отвезти их в красную зону, чтобы они походили ножками и посмотрели, и с людьми, которые реально тяжело переболели, поговорили", — заявил Соловьев.
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Он призвал всех прийти в чувства и носить маску в общественных местах, иначе придется "хоронить по 150 человек в день".
Соловьев напомнил, что уже снова начали разворачивать дополнительные госпитали. Он также отметил, что никто не хочет "убийства экономики".
"Но вы предлагаете что? Через губу кричать, что этого ничего нет, и все это гигантский обман? <...> Очнитесь, кретины, очнитесь!", — призвал телеведущий.
Во всем мире, по данным ВОЗ, число заболевших COVID-19 с начала эпидемии превысило 35 миллионов, погибло более миллиона человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.
В России SARS-CoV-2 заразились 1 237 504 человека, 988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи .
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)ВОЗБразилияИндияСШАОбщество
 
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