https://ria.ru/20201006/sochi-1578418657.html
Спрос на отдых в Сочи в октябре вырос в два раза из-за хорошей погоды
Аэропорт Сочи в начале октября работает на полную мощность, а отели почти полностью загружены вплоть до третьей декады месяца, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:14
2020-10-06T14:14
2020-10-06T14:14
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Аэропорт Сочи в начале октября работает на полную мощность, а отели почти полностью загружены вплоть до третьей декады месяца, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52916.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за сочетания целого комплекса факторов: отложенного спроса на море (едут те, кто не успел из-за пандемийных ограничений съездить куда-либо летом), доступных цен на отдых, которые снижаются в октябре, и необычно теплой погоды на побережье Черного моря в этом году. В "длинные" каникулы отельеры ждут и наплыва туристов с детьми.Так, по данным крупных туроператоров, до 20 октября загрузка в отелях Сочи – максимальная, а спрос на этот период по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза."В этом году официально сезон заканчивается 1 ноября. По информации нашего собственного офиса в курортном городе, туристы активно купаются в море и загорают, а также предпочитают долгие прогулки", — сообщают в пресс-службе туркомпании.Согласно прогнозу, в ближайшие дни на этой неделе в Сочи до +25 в тени, солнечная погода с дневными температурами около 22 градусов тепла сохранится как минимум еще две недели.
https://ria.ru/20201005/kurorty-1578120775.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, сочи, краснодарский край
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Аэропорт Сочи в начале октября работает на полную мощность, а отели почти полностью загружены вплоть до третьей декады месяца, сообщает
АТОР.
По словам экспертов, такая ситуация сложилась из-за сочетания целого комплекса факторов: отложенного спроса на море (едут те, кто не успел из-за пандемийных ограничений съездить куда-либо летом), доступных цен на отдых, которые снижаются в октябре, и необычно теплой погоды на побережье Черного моря в этом году. В "длинные" каникулы отельеры ждут и наплыва туристов с детьми.
Так, по данным крупных туроператоров, до 20 октября загрузка в отелях Сочи – максимальная, а спрос на этот период по сравнению с прошлым годом увеличился в два раза.
"В этом году официально сезон заканчивается 1 ноября. По информации нашего собственного офиса в курортном городе, туристы активно купаются в море и загорают, а также предпочитают долгие прогулки", — сообщают в пресс-службе туркомпании.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни на этой неделе в Сочи до +25 в тени, солнечная погода с дневными температурами около 22 градусов тепла сохранится как минимум еще две недели.