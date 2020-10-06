https://ria.ru/20201006/sochi-1578337741.html

Видео опасного спуска туристки в море на российском курорте ужаснуло Сеть

Туристка на Черном море скатилась по бетонной плите в воду. Видео опасного трюка разместили в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:39

2020-10-06T04:39

2020-10-06T04:39

туризм

черное море

сочи

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Все в ужасе от опасного спуска туристки в море на российском курорте

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Туристка на Черном море скатилась по бетонной плите в воду. Видео опасного трюка разместили в сообществе "<a href="https://vk.com/wall-68030706_2340240" target="_blank" rel="nofollow noopener">Типичный Сочи</a>" во "ВКонтакте".На кадрах видно, как девушка в бикини стоя съезжает вниз по плите, совершая обороты вокруг себя. В конце спуска она падает в море.<strong>"</strong>На <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду", — подписали пост в соцсети.Пользователи Сети удивились поступку отдыхающей."Красавица, по-любому катается на лыжах или доске и неплохо походу", — написал <a href="https://vk.com/id54955698" target="_blank" rel="nofollow noopener">Слава Храмов</a>."Не удивлюсь, если фигуристка или хоккеистка", — добавил <a href="https://vk.com/id137056949" target="_blank" rel="nofollow noopener">Сергей Радостный</a>."А где такой спуск?" — поинтересовался <a href="https://vk.com/id_krasavin" target="_blank" rel="nofollow noopener">Леонид Красавин</a>."Жесть, а если бы упала?" — ужаснулась <a href="https://vk.com/derrpolina" target="_blank" rel="nofollow noopener">Полина Дерр</a>.

https://ria.ru/20200818/1575832700.html

черное море

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, сочи