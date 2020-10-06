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Туризм
https://ria.ru/20201006/sochi-1578337741.html
Видео опасного спуска туристки в море на российском курорте ужаснуло Сеть
Туристка на Черном море скатилась по бетонной плите в воду. Видео опасного трюка разместили в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:39
2020-10-06T04:39
туризм
черное море
сочи
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Все в ужасе от опасного спуска туристки в море на российском курорте
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Туристка на Черном море скатилась по бетонной плите в воду. Видео опасного трюка разместили в сообществе "<a href="https://vk.com/wall-68030706_2340240" target="_blank" rel="nofollow noopener">Типичный Сочи</a>" во "ВКонтакте".На кадрах видно, как девушка в бикини стоя съезжает вниз по плите, совершая обороты вокруг себя. В конце спуска она падает в море.<strong>"</strong>На <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду", — подписали пост в соцсети.Пользователи Сети удивились поступку отдыхающей."Красавица, по-любому катается на лыжах или доске и неплохо походу", — написал <a href="https://vk.com/id54955698" target="_blank" rel="nofollow noopener">Слава Храмов</a>."Не удивлюсь, если фигуристка или хоккеистка", — добавил <a href="https://vk.com/id137056949" target="_blank" rel="nofollow noopener">Сергей Радостный</a>."А где такой спуск?" — поинтересовался <a href="https://vk.com/id_krasavin" target="_blank" rel="nofollow noopener">Леонид Красавин</a>."Жесть, а если бы упала?" — ужаснулась <a href="https://vk.com/derrpolina" target="_blank" rel="nofollow noopener">Полина Дерр</a>.
https://ria.ru/20200818/1575832700.html
черное море
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черное море, сочи

Видео опасного спуска туристки в море на российском курорте ужаснуло Сеть

04:39 06.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающая на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Туристка на Черном море скатилась по бетонной плите в воду. Видео опасного трюка разместили в сообществе "Типичный Сочи" во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как девушка в бикини стоя съезжает вниз по плите, совершая обороты вокруг себя. В конце спуска она падает в море.
"На Черном море девушка "грациозно" совершила опасный спуск в воду", — подписали пост в соцсети.
Пользователи Сети удивились поступку отдыхающей.
"Красавица, по-любому катается на лыжах или доске и неплохо походу", — написал Слава Храмов.
"Не удивлюсь, если фигуристка или хоккеистка", — добавил Сергей Радостный.
"А где такой спуск?" — поинтересовался Леонид Красавин.
"Жесть, а если бы упала?" — ужаснулась Полина Дерр.
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ТуризмЧерное мореСочи
 
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