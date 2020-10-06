https://ria.ru/20201006/sneg-1578338405.html

Еще в одном российском городе выпал первый снег

Первый снег выпал ночью во всех районах Красноярска и продолжает идти, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T04:46

2020-10-06T04:46

2020-10-06T18:12

россия

красноярск

общество

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<strong>КРАСНОЯРСК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Первый снег выпал ночью во всех районах Красноярска и продолжает идти, передают корреспонденты РИА Новости.Ранее в конце сентября в результате первых заморозков снег на короткое время ложился на территории заповедника "Столбы" и в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>.На утро вторника снег засыпал кроны деревьев, крыши домов и зданий и капоты автомобилей по всему городу. В городе на дорогах наледи нет. Еще в воскресенье светило яркое солнце, воздух прогревался выше 13 градусов.По данным синоптиков, сейчас температура воздуха ноль градусов, в течение дня может подняться ветер, который будет дуть со скоростью от четырех до восьми метров в секунду. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла, будет пасмурно.Жители Красноярска в соцсетях выкладывают фотографии первого снега.

россия

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярск, общество