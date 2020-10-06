https://ria.ru/20201006/sneg-1578338405.html
Еще в одном российском городе выпал первый снег
Первый снег выпал ночью во всех районах Красноярска и продолжает идти, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T04:46
2020-10-06T04:46
2020-10-06T18:12
россия
красноярск
общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Первый снег выпал ночью во всех районах Красноярска и продолжает идти, передают корреспонденты РИА Новости.Ранее в конце сентября в результате первых заморозков снег на короткое время ложился на территории заповедника "Столбы" и в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>.На утро вторника снег засыпал кроны деревьев, крыши домов и зданий и капоты автомобилей по всему городу. В городе на дорогах наледи нет. Еще в воскресенье светило яркое солнце, воздух прогревался выше 13 градусов.По данным синоптиков, сейчас температура воздуха ноль градусов, в течение дня может подняться ветер, который будет дуть со скоростью от четырех до восьми метров в секунду. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла, будет пасмурно.Жители Красноярска в соцсетях выкладывают фотографии первого снега.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярск, общество
КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Первый снег выпал ночью во всех районах Красноярска и продолжает идти, передают корреспонденты РИА Новости.
Ранее в конце сентября в результате первых заморозков снег на короткое время ложился на территории заповедника "Столбы" и в пригороде Красноярска
.
На утро вторника снег засыпал кроны деревьев, крыши домов и зданий и капоты автомобилей по всему городу. В городе на дорогах наледи нет. Еще в воскресенье светило яркое солнце, воздух прогревался выше 13 градусов.
По данным синоптиков, сейчас температура воздуха ноль градусов, в течение дня может подняться ветер, который будет дуть со скоростью от четырех до восьми метров в секунду. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла, будет пасмурно.
Жители Красноярска в соцсетях выкладывают фотографии первого снега.