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Туризм
https://ria.ru/20201006/sloveniya-1578371127.html
Словения изменила правила приема иностранных туристов
Словения смягчила условия въезда для иностранцев, в том числе и россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:22
2020-10-06T13:22
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
стамбул
словения
париж
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>Словения смягчила условия въезда для иностранцев, в том числе и россиян, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52917.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С октября гости, прибывающие из стран, внесенных в "красный" или "оранжевый" список, при предъявлении на границе отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сроком не более 48 часов, не обязаны соблюдать самоизоляцию. Результаты анализа должны быть на английском языке, выданные сертифицированными институтами микробиологии и иммунологии.Согласно ранжированию компетентных служб Словении, на текущую дату Россия находится в "красном" списке стран. Без самоизоляции и теста на коронавирус граждане государств их этого списка могут въехать в Словению в 14 случаях-исключениях, среди которых, в частности, - трудовая миграция, международные перевозки, транзит, образовательные или служебные цели, срочные рабочие или личные дела, контакт с близкими членами семьи.На сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении опубликованы медицинские учреждения РФ, результатам тестирования которых на COVID-19 словенская сторона доверяет. Сейчас списке почти 180 лабораторий, 32 из которых – в столице.Прямого сообщения между двумя странами пока нет. Добраться до Словении можно лишь с двумя пересадками (через Стамбул и Париж). Билет обойдется от 25,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, стамбул, словения, париж

Словения изменила правила приема иностранных туристов

13:22 06.10.2020
 
© Depositphotos / Anastasios71Вид на Любляну
Вид на Любляну - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Depositphotos / Anastasios71
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Словения смягчила условия въезда для иностранцев, в том числе и россиян, сообщает АТОР.
С октября гости, прибывающие из стран, внесенных в "красный" или "оранжевый" список, при предъявлении на границе отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сроком не более 48 часов, не обязаны соблюдать самоизоляцию. Результаты анализа должны быть на английском языке, выданные сертифицированными институтами микробиологии и иммунологии.
Согласно ранжированию компетентных служб Словении, на текущую дату Россия находится в "красном" списке стран. Без самоизоляции и теста на коронавирус граждане государств их этого списка могут въехать в Словению в 14 случаях-исключениях, среди которых, в частности, - трудовая миграция, международные перевозки, транзит, образовательные или служебные цели, срочные рабочие или личные дела, контакт с близкими членами семьи.
На сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении опубликованы медицинские учреждения РФ, результатам тестирования которых на COVID-19 словенская сторона доверяет. Сейчас списке почти 180 лабораторий, 32 из которых – в столице.
Прямого сообщения между двумя странами пока нет. Добраться до Словении можно лишь с двумя пересадками (через Стамбул и Париж). Билет обойдется от 25,2 тысячи рублей.
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