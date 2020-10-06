https://ria.ru/20201006/sloveniya-1578371127.html

Словения изменила правила приема иностранных туристов

Словения смягчила условия въезда для иностранцев, в том числе и россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:22

2020-10-06T13:22

2020-10-06T13:22

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

стамбул

словения

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. </strong>Словения смягчила условия въезда для иностранцев, в том числе и россиян, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52917.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.С октября гости, прибывающие из стран, внесенных в "красный" или "оранжевый" список, при предъявлении на границе отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 сроком не более 48 часов, не обязаны соблюдать самоизоляцию. Результаты анализа должны быть на английском языке, выданные сертифицированными институтами микробиологии и иммунологии.Согласно ранжированию компетентных служб Словении, на текущую дату Россия находится в "красном" списке стран. Без самоизоляции и теста на коронавирус граждане государств их этого списка могут въехать в Словению в 14 случаях-исключениях, среди которых, в частности, - трудовая миграция, международные перевозки, транзит, образовательные или служебные цели, срочные рабочие или личные дела, контакт с близкими членами семьи.На сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении опубликованы медицинские учреждения РФ, результатам тестирования которых на COVID-19 словенская сторона доверяет. Сейчас списке почти 180 лабораторий, 32 из которых – в столице.Прямого сообщения между двумя странами пока нет. Добраться до Словении можно лишь с двумя пересадками (через Стамбул и Париж). Билет обойдется от 25,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

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словения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, стамбул, словения, париж