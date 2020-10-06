https://ria.ru/20201006/slavina-1578518987.html

В ООН выразили соболезнования семье журналистки Славиной

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования близким погибшей журналистки Ирины Славиной. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:34

2020-10-06T20:34

2020-10-06T20:34

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

стефан дюжаррик

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

оон

происшествия

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<strong>ООН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Официальный представитель генсека <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a> выразил соболезнования близким погибшей журналистки <a href="https://ria.ru/person_irina-slavina/" target="_blank">Ирины Славиной</a>."Мы видели сообщения в СМИ, и мы выражаем наши соболезнования ее семье", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент со Славиной.Днем 2 октября в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Ранее Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как заявил <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина являлась учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201005/zhurnalistka-1578218162.html

https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

Вениамин Шабалин Какие у нас блогеры и журналисты популярные-ЕС,ООН. 28

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нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, стефан дюжаррик, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, оон, происшествия