Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/slavina-1578518987.html
В ООН выразили соболезнования семье журналистки Славиной
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования близким погибшей журналистки Ирины Славиной. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:34
2020-10-06T20:34
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
стефан дюжаррик
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
оон
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578123307_0:96:929:619_1400x0_80_0_0_19d5c82230e5498e0eafd646d95abf09.jpg
<strong>ООН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Официальный представитель генсека <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Дюжаррик</a> выразил соболезнования близким погибшей журналистки <a href="https://ria.ru/person_irina-slavina/" target="_blank">Ирины Славиной</a>."Мы видели сообщения в СМИ, и мы выражаем наши соболезнования ее семье", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент со Славиной.Днем 2 октября в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Ранее Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как заявил <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина являлась учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201005/zhurnalistka-1578218162.html
https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html
Какие у нас блогеры и журналисты популярные-ЕС,ООН.
28
3
нижний новгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578123307_0:64:929:761_1400x0_80_0_0_93f844bb1671abecceca217c1f63cc2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, стефан дюжаррик, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, оон, происшествия

В ООН выразили соболезнования семье журналистки Славиной

20:34 06.10.2020
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Ирина Славина/Facebook
Читать ria.ru в
ООН, 6 окт – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования близким погибшей журналистки Ирины Славиной.
"Мы видели сообщения в СМИ, и мы выражаем наши соболезнования ее семье", - сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент со Славиной.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:04
ЕС призвал тщательно расследовать гибель журналистки Славиной
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Ранее Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как заявил СК, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".
Славина являлась учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:34
В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной
 
Обсудить3
Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаСтефан ДюжаррикСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородООНПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния