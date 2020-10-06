https://ria.ru/20201006/slavina-1578433673.html

В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной

Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, сообщает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:23

2020-10-06T14:23

2020-10-06T14:23

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

нижний новгород

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься с журналисткой <a href="https://ria.ru/person_irina-slavina" target="_blank">Ириной Славиной</a>, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, сообщает корреспондент РИА Новости.Трехчасовая церемония прощания со Славиной состоялась во вторник в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> – в Доме ученых на улице Октябрьской. На сцене маленького актового зала установили белый гроб, к которому принесли большое количество живых цветов.На гражданскую панихиду пришли сотни людей, в том числе нижегородские журналисты. Коллеги характеризовали Славину как очень гордого и независимого человека, непримиримого корреспондента, не боявшегося самых острых тем, отмечали, что "у Ирины была своя вера - вера в правду, а ее богом была истина".После завершения церемонии прощания часть побывавших на панихиде решили пройти с портретом журналистки к месту ее гибели.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

Юрий Калмыков Я уважаю мнение Ирины Славиной и её решение. 30

Афанасий Ясный «Фразу, которую можно рассматривать». Там, уважаемый автор, была вполне конкретная фраза. Её редакция попросила не публиковать? 14

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нижний новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, нижний новгород, общество