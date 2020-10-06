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https://ria.ru/20201006/slavina-1578433673.html
В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной
Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, сообщает... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:23
2020-10-06T14:23
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
нижний новгород
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься с журналисткой <a href="https://ria.ru/person_irina-slavina" target="_blank">Ириной Славиной</a>, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, сообщает корреспондент РИА Новости.Трехчасовая церемония прощания со Славиной состоялась во вторник в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> – в Доме ученых на улице Октябрьской. На сцене маленького актового зала установили белый гроб, к которому принесли большое количество живых цветов.На гражданскую панихиду пришли сотни людей, в том числе нижегородские журналисты. Коллеги характеризовали Славину как очень гордого и независимого человека, непримиримого корреспондента, не боявшегося самых острых тем, отмечали, что "у Ирины была своя вера - вера в правду, а ее богом была истина".После завершения церемонии прощания часть побывавших на панихиде решили пройти с портретом журналистки к месту ее гибели.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html
https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html
Я уважаю мнение Ирины Славиной и её решение.
30
«Фразу, которую можно рассматривать». Там, уважаемый автор, была вполне конкретная фраза. Её редакция попросила не публиковать?
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нижний новгород
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, нижний новгород, общество

В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной

14:23 06.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде
На церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, сообщает корреспондент РИА Новости.
Трехчасовая церемония прощания со Славиной состоялась во вторник в центре Нижнего Новгорода – в Доме ученых на улице Октябрьской. На сцене маленького актового зала установили белый гроб, к которому принесли большое количество живых цветов.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Самоубийство как теракт
На гражданскую панихиду пришли сотни людей, в том числе нижегородские журналисты. Коллеги характеризовали Славину как очень гордого и независимого человека, непримиримого корреспондента, не боявшегося самых острых тем, отмечали, что "у Ирины была своя вера - вера в правду, а ее богом была истина".
После завершения церемонии прощания часть побывавших на панихиде решили пройти с портретом журналистки к месту ее гибели.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:34
В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде
Церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде
 
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаНижний НовгородОбщество
 
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