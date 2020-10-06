В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Сотни жителей Нижнего Новгорода пришли проститься с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД, сообщает корреспондент РИА Новости.
Трехчасовая церемония прощания со Славиной состоялась во вторник в центре Нижнего Новгорода – в Доме ученых на улице Октябрьской. На сцене маленького актового зала установили белый гроб, к которому принесли большое количество живых цветов.
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На гражданскую панихиду пришли сотни людей, в том числе нижегородские журналисты. Коллеги характеризовали Славину как очень гордого и независимого человека, непримиримого корреспондента, не боявшегося самых острых тем, отмечали, что "у Ирины была своя вера - вера в правду, а ее богом была истина".
После завершения церемонии прощания часть побывавших на панихиде решили пройти с портретом журналистки к месту ее гибели.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде
Церемония прощания с журналисткой Ириной Славиной в Доме ученых в Нижнем Новгороде