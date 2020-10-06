https://ria.ru/20201006/slavina-1578330952.html

Прощание с журналисткой Славиной состоится 6 октября в Нижнем Новгороде

Прощание с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре Нижнего Новгорода, состоится во вторник, 6 октября. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T00:25

2020-10-06T00:25

2020-10-06T00:25

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Прощание с журналисткой Ириной Славиной, погибшей от ожогов возле здания регионального главка МВД в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>, состоится во вторник, 6 октября."Церемония прощания с Ириной Славиной пройдет 6 октября в Доме ученых на улице Октябрьская, дом 25 с 11.00 до 14.00. Большая просьба не приносить искусственные цветы. Ни в каком виде. В антиковидных целях просим всех использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию", - написала на своей странице в Facebook Ирина Еникеева, которой семья журналистки доверила высказываться от ее имени.Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональное СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> сообщило, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне смерти Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеет под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

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нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, происшествия