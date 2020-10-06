https://ria.ru/20201006/siriya-1578453609.html

На границе Сирии с Турцией взорвалась машина со взрывчаткой

Заминированная машина взорвалась в сирийском городе Эль-Баб на границе с Турцией, десятки мирных жителей среди погибших и раненых, сообщает сирийское... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:40

2020-10-06T15:40

2020-10-06T15:40

война в сирии

турция

сирия

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Заминированная машина взорвалась в сирийском городе Эль-Баб на границе с Турцией, десятки мирных жителей среди погибших и раненых, сообщает сирийское государственное агентство <a href="http://www.sana.sy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">САНА</a> со ссылкой на местные источники.Позже осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что жертвами теракта стали 17 человек, ранения получили 54 мирных жителя.Сообщения о терактах с севера провинции <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> из района <a href="http://ria.ru/location_Afrin/" target="_blank" data-auto="true">Африн</a> и города <a href="http://ria.ru/location_EHl-Bab/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Баб</a> поступают регулярно. Данная часть <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, расположенная на границе с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований, которые нередко прибегают к терактам при противостоянии между собой за власть.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, сирия, в мире