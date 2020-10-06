Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201006/siriya-1578453609.html
На границе Сирии с Турцией взорвалась машина со взрывчаткой
Заминированная машина взорвалась в сирийском городе Эль-Баб на границе с Турцией, десятки мирных жителей среди погибших и раненых, сообщает сирийское... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:40
2020-10-06T15:40
война в сирии
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148460/94/1484609431_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_dd2e8caaf8eadca28609186364334fae.jpg
<strong>БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Заминированная машина взорвалась в сирийском городе Эль-Баб на границе с Турцией, десятки мирных жителей среди погибших и раненых, сообщает сирийское государственное агентство <a href="http://www.sana.sy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">САНА</a> со ссылкой на местные источники.Позже осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что жертвами теракта стали 17 человек, ранения получили 54 мирных жителя.Сообщения о терактах с севера провинции <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> из района <a href="http://ria.ru/location_Afrin/" target="_blank" data-auto="true">Африн</a> и города <a href="http://ria.ru/location_EHl-Bab/" target="_blank" data-auto="true">Эль-Баб</a> поступают регулярно. Данная часть <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, расположенная на границе с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований, которые нередко прибегают к терактам при противостоянии между собой за власть.
1
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148460/94/1484609431_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_295525c38ce4e5c2acb4f2fe6170425c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, сирия, в мире

На границе Сирии с Турцией взорвалась машина со взрывчаткой

15:40 06.10.2020
 
© AP Photo / Hassan AmmarУлица в городе Эль-Баб, Сирия
Улица в городе Эль-Баб, Сирия - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Hassan Ammar
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Заминированная машина взорвалась в сирийском городе Эль-Баб на границе с Турцией, десятки мирных жителей среди погибших и раненых, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

"Десятки погибших и раненых среди мирных жителей в результате подрыва заминированной машины в городе Эль-Баб на северо-востоке Алеппо", - пишет агентство.

Позже осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что жертвами теракта стали 17 человек, ранения получили 54 мирных жителя.
Сообщения о терактах с севера провинции Алеппо из района Африн и города Эль-Баб поступают регулярно. Данная часть Сирии, расположенная на границе с Турцией, находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований, которые нередко прибегают к терактам при противостоянии между собой за власть.
 
Обсудить1
Война в СирииТурцияСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния