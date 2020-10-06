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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201006/simptomy-1578445416.html
Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram напомнил, когда нужно вызывать скорую при коронавирусе. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:13
2020-10-06T15:28
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
telegram (приложение)
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем канале в <a href="https://t.me/drmyasnikov/602" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> напомнил, когда нужно вызывать скорую при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусе</a>.Он считает, что 90% заразившихся коронавирусом должны лечиться дома. Скорую помощь, по мнению врача, нужно вызывать в том случае, если есть одышка даже при небольшой физической нагрузке. Мясников отметил, что обычно при коронавирусе одышка появляется в период с четвертого по восьмой день. Если она умеренная, не мешает разговаривать и позволяет подняться на два лестничных пролета, то у молодых людей без хронических заболеваний "это вряд ли указывает на проблему"."Если одышка появляется на 2-й — 3-й день от первых проявлений симптомов (повышение температуры, кашель), ограничивает физическую активность или возникает в покое — это всегда серьезно", — пояснил он.Также важными симптомами, говорящими о необходимости обратиться ко врачу, являются головокружение, обезвоживание, резкое мочеиспускание, заторможенность, сонливость, апатия, постоянная температура выше 38 градусов, а также спутанность мыслей.Он напомнил, что в группу риска входят люди старше 65 лет, а также те, у кого есть диабет, ожирение, сердечные болезни, хронические заболевания почек, легких и печени. Также о своем здоровье стоит позаботиться заядлым курильщикам и людям с иммунодефицитом.Скорую не нужно вызывать если температура не поднимается выше 38 градусов, если есть ломота в теле, мышечная и головная боли, боль в горле, а также кашель без одышки.В мире, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, число заболевших коронавирусом превысило 35 миллионов человек, умерло более миллиона человек.В <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России</a> с начала эпидемии выявлен 1 237 504 случая коронавирусной инфекции, 988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/solovev-1578393843.html
https://ria.ru/20201006/pozner-1578349631.html
https://ria.ru/20201006/prirost--1578393521.html
Дома то хорошо лечится,да средства где брать если таблетки от ковида для 90% людей стоят баснословных денег.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, telegram (приложение)

Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса

15:13 06.10.2020 (обновлено: 15:28 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram напомнил, когда нужно вызывать скорую при коронавирусе.
Он считает, что 90% заразившихся коронавирусом должны лечиться дома. Скорую помощь, по мнению врача, нужно вызывать в том случае, если есть одышка даже при небольшой физической нагрузке. Мясников отметил, что обычно при коронавирусе одышка появляется в период с четвертого по восьмой день.
Если она умеренная, не мешает разговаривать и позволяет подняться на два лестничных пролета, то у молодых людей без хронических заболеваний "это вряд ли указывает на проблему".
"Если одышка появляется на 2-й — 3-й день от первых проявлений симптомов (повышение температуры, кашель), ограничивает физическую активность или возникает в покое — это всегда серьезно", — пояснил он.
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Также важными симптомами, говорящими о необходимости обратиться ко врачу, являются головокружение, обезвоживание, резкое мочеиспускание, заторможенность, сонливость, апатия, постоянная температура выше 38 градусов, а также спутанность мыслей.
Он напомнил, что в группу риска входят люди старше 65 лет, а также те, у кого есть диабет, ожирение, сердечные болезни, хронические заболевания почек, легких и печени. Также о своем здоровье стоит позаботиться заядлым курильщикам и людям с иммунодефицитом.
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Скорую не нужно вызывать если температура не поднимается выше 38 градусов, если есть ломота в теле, мышечная и головная боли, боль в горле, а также кашель без одышки.
В мире, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, число заболевших коронавирусом превысило 35 миллионов человек, умерло более миллиона человек.
В России с начала эпидемии выявлен 1 237 504 случая коронавирусной инфекции, 988 тысяч вылечились, а погибли 21,6 тысячи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияTelegram (приложение)
 
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