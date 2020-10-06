https://ria.ru/20201006/simptomy-1578421545.html
В России отметили снижение случаев бессимптомного течения COVID-19
Число случаев бессимптомного течения коронавируса в России снижается, больше всего людей с легкой и средней формой течения заболевания, считает профессор,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:29
2020-10-06T13:29
2020-10-06T13:40
николай малышев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Число случаев бессимптомного течения коронавируса в России снижается, больше всего людей с легкой и средней формой течения заболевания, считает профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Malyshev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Малышев</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай малышев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество