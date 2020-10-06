В России отметили снижение случаев бессимптомного течения COVID-19

"Если раньше говорили, что больше было случаев, скажем, бессимптомных, сейчас мы видим, что это количество снижается. Но опять-таки большинство - это легкая и средне-тяжелая формы, которые, в общем-то, хорошо лечатся", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".