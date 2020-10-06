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https://ria.ru/20201006/serial-1578503001.html
Стартовали съемки второго сезона сериала о средневековом карантине
Начались съемки второго сезона сериала "ЧУМА!", который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра IVI уже осенью, сообщает медиакомпания iIVI. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:52
2020-10-06T18:52
культура
тина канделаки (тинатин канделаки)
шнур (сергей шнуров)
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости</strong>. Начались съемки второго сезона сериала "ЧУМА!", который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра IVI уже осенью, сообщает медиакомпания iIVI.Производственный процесс возглавила группа продюсеров, в числе которых Тина Канделаки и <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov" target="_blank">Сергей Шнуров</a>. "Наши герои уже полностью освоились в своих образах, и я уверена, что второй сезон понравится всем, кто смотрел наш сериал на карантине и, разумеется, новым зрителям", – прокомментировала <a href="https://ria.ru/person_Tina_Kandelaki_Tinatin_Kandelaki" target="_blank">Канделаки </a>РИА Новости."ЧУМА!" - это комедия о том, как люди средневековья справляются с реалиями изоляции, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине.
https://ria.ru/20200723/1574717556.html
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тина канделаки (тинатин канделаки), шнур (сергей шнуров)

Стартовали съемки второго сезона сериала о средневековом карантине

18:52 06.10.2020
 
© Фото : пресс-служба компании IVIСъемки второго сезона сериала "ЧУМА!"
Съемки второго сезона сериала ЧУМА! - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : пресс-служба компании IVI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начались съемки второго сезона сериала "ЧУМА!", который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра IVI уже осенью, сообщает медиакомпания iIVI.
"Глядя на высокую популярность проекта, мы приняли решение продлить "ЧУМУ!" на второй сезон, который будет ещё более резонансным, чем первый. В новом сезоне мы будем ещё быстрее реагировать на общественно-политическую повестку страны. Прежде всего, благодаря новой разработанной технологии съёмок: серии будут выходить фактически на следующий день после съёмок", - приводятся в сообщении слова генерального продюсера компании Давида Кочарова.
Производственный процесс возглавила группа продюсеров, в числе которых Тина Канделаки и Сергей Шнуров.
"Наши герои уже полностью освоились в своих образах, и я уверена, что второй сезон понравится всем, кто смотрел наш сериал на карантине и, разумеется, новым зрителям", – прокомментировала Канделаки РИА Новости.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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"ЧУМА!" - это комедия о том, как люди средневековья справляются с реалиями изоляции, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине.
 
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КультураТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Шнур (Сергей Шнуров)
 
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