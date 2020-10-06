https://ria.ru/20201006/serial-1578503001.html

Стартовали съемки второго сезона сериала о средневековом карантине

Начались съемки второго сезона сериала "ЧУМА!", который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра IVI уже осенью, сообщает медиакомпания iIVI. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:52

2020-10-06T18:52

2020-10-06T18:52

культура

тина канделаки (тинатин канделаки)

шнур (сергей шнуров)

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости</strong>. Начались съемки второго сезона сериала "ЧУМА!", который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра IVI уже осенью, сообщает медиакомпания iIVI.Производственный процесс возглавила группа продюсеров, в числе которых Тина Канделаки и <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov" target="_blank">Сергей Шнуров</a>. "Наши герои уже полностью освоились в своих образах, и я уверена, что второй сезон понравится всем, кто смотрел наш сериал на карантине и, разумеется, новым зрителям", – прокомментировала <a href="https://ria.ru/person_Tina_Kandelaki_Tinatin_Kandelaki" target="_blank">Канделаки </a>РИА Новости."ЧУМА!" - это комедия о том, как люди средневековья справляются с реалиями изоляции, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине.

https://ria.ru/20200723/1574717556.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тина канделаки (тинатин канделаки), шнур (сергей шнуров)