Стартовали съемки второго сезона сериала о средневековом карантине
© Фото : пресс-служба компании IVIСъемки второго сезона сериала "ЧУМА!"
© Фото : пресс-служба компании IVI
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Начались съемки второго сезона сериала "ЧУМА!", который будет доступен зрителям онлайн-кинотеатра IVI уже осенью, сообщает медиакомпания iIVI.
"Глядя на высокую популярность проекта, мы приняли решение продлить "ЧУМУ!" на второй сезон, который будет ещё более резонансным, чем первый. В новом сезоне мы будем ещё быстрее реагировать на общественно-политическую повестку страны. Прежде всего, благодаря новой разработанной технологии съёмок: серии будут выходить фактически на следующий день после съёмок", - приводятся в сообщении слова генерального продюсера компании Давида Кочарова.
Производственный процесс возглавила группа продюсеров, в числе которых Тина Канделаки и Сергей Шнуров.
"Наши герои уже полностью освоились в своих образах, и я уверена, что второй сезон понравится всем, кто смотрел наш сериал на карантине и, разумеется, новым зрителям", – прокомментировала Канделаки РИА Новости.
"ЧУМА!" - это комедия о том, как люди средневековья справляются с реалиями изоляции, пока за стенами замка бушует чума. По сюжету, жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке на карантине.