https://ria.ru/20201006/sekret-1578398301.html

Похудевшая на 34 килограмма без спортзала девушка раскрыла секрет

Жительница Индии по имени Прити, похудевшая на 34 килограмма за восемь месяцев, рассказала изданию Times of India, как ей это удалось. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:36

2020-10-06T12:36

2020-10-06T13:19

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похудение

индия

диета

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> по имени Прити, похудевшая на 34 килограмма за восемь месяцев, рассказала изданию <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Times of India</a>, как ей это удалось.Девушка долго переживала из-за своего лишнего веса. Кроме того, часто она слышала от окружающих в свой адрес насмешки. Окончательное решение сбросить вес девушка приняла после того, как в магазине она не смогла найти одежду нужного размера. В тот момент она весила 96 килограммов при росте 1,6 метра.Прити начала придерживаться строгой <a href="https://ria.ru/tag_dieta/" target="_blank">диеты</a> и есть только домашнюю еду. На завтрак она предпочитает фрукты, каши или блюда из риса. На обед она съедает салат, чечевичную похлебку, творог или лепешку. Ужинает она салатом или супом, а если обед был плотным — то и вовсе отказывается от приема пищи. Она также рассказала, что не ходит в спортзал, но ежедневно выполняет упражнение "планка" и ходит пешком. Перед тренировкой Прити пьет зеленый чай, а после упражнений — воду. Иногда она балует себя шоколадом. Ежедневно она пьет три литра воды, а перед сном — стакан молока с куркумой. Она посоветовала не ожидать быстрых результатов, однако все приложенные усилия окупятся.Кроме того, девушка отметила, что ей помогла поддержка семьи, а также видео уже похудевших людей.

https://ria.ru/20201005/sovet-1578205182.html

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индия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

похудение, индия, диета, в мире