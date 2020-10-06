https://ria.ru/20201006/scherbakov-1578519279.html
Сын Щербакова опроверг информацию о госпитализации актера
Актер Борис Щербаков здоров, находится на даче, никакой госпитализации не было, рассказал РИА Новости сын артиста Василий. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T20:34
2020-10-06T20:34
2020-10-06T20:34
культура
россия
борис щербаков
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Boris_SHHerbakov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Щербаков</a> здоров, находится на даче, никакой госпитализации не было, рассказал РИА Новости сын артиста Василий.Ранее в телеграмм-каналах появилась информация о том, что Щербаков госпитализирован с бронхитом.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис щербаков