https://ria.ru/20201006/scherbakov-1578519279.html

Сын Щербакова опроверг информацию о госпитализации актера

Актер Борис Щербаков здоров, находится на даче, никакой госпитализации не было, рассказал РИА Новости сын артиста Василий. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:34

2020-10-06T20:34

2020-10-06T20:34

культура

россия

борис щербаков

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Boris_SHHerbakov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Щербаков</a> здоров, находится на даче, никакой госпитализации не было, рассказал РИА Новости сын артиста Василий.Ранее в телеграмм-каналах появилась информация о том, что Щербаков госпитализирован с бронхитом.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис щербаков