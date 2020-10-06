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https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578496613.html
Песков оценил возможность отмены санкций против Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно ожидать от Москвы отмены санкций в отношении Киева, поскольку не российская сторона была... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:30
2020-10-06T18:30
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор медведчук
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что вряд ли можно ожидать от Москвы отмены санкций в отношении Киева, поскольку не российская сторона была инициатором санкционного обмена.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктором Медведчуком</a> в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Путин в ответ на соответствующую просьбу украинского политика пообещал поговорить с главой правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> по поводу рассмотрения возможности отмены санкций для ряда предприятий <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно. И здесь, конечно, нужно вспомнить, об этом сказал Путин, что не мы были инициатором санкционного обмена. Но конечно же, если спрашивать, противоречит ли это интересам бизнеса и предприятий двух стран, то да, противоречит", - заявил Песков журналистам, говоря о возможности отмены санкций.
https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578473467.html
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россия
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

Песков оценил возможность отмены санкций против Киева

18:30 06.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно ожидать от Москвы отмены санкций в отношении Киева, поскольку не российская сторона была инициатором санкционного обмена.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Путин в ответ на соответствующую просьбу украинского политика пообещал поговорить с главой правительства Михаилом Мишустиным по поводу рассмотрения возможности отмены санкций для ряда предприятий Украины.
"Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно. И здесь, конечно, нужно вспомнить, об этом сказал Путин, что не мы были инициатором санкционного обмена. Но конечно же, если спрашивать, противоречит ли это интересам бизнеса и предприятий двух стран, то да, противоречит", - заявил Песков журналистам, говоря о возможности отмены санкций.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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