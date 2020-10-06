https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578475031.html

Медведчук попросил Мишустина частично отменить санкции против Украины

Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук попросил премьер-министра России Михаила Мишустина рассмотреть... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:15

2020-10-06T17:15

2020-10-06T22:07

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

михаил мишустин

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> попросил премьер-министра России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаила Мишустина</a> рассмотреть возможность частичной отмены российских санкций в отношении украинских предприятий промышленного производства."Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь на Украине, экономический и социальный кризис вынуждают меня как представителя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий", — сказал Медведчук на встрече с Мишустиным.Он отметил, что часть предприятий, которые работают в сфере тяжелого, радиотехнического, сельскохозяйственного машиностроения, и предприятия бумажно-целлюлозной промышленности "действительно страдают от того, что закрыт экспорт" их продукции в Россию.

https://ria.ru/20201006/donbass-1578384378.html

Уродонал Шателена Придите к власти, прекратите войну, перестаньте вступать в НАТО и ЕС и закрепите это в конституции, отмените декоммунизацию, разгоните институт нацпамяти, сделайте русский язык государственным, прекратите называть Россию агрессором, арестуйте и осудите всех кто повинен в перевороте и войне, отмените свои санкции против России - вот тогда и моно отменить санкции. 174

super.senya1010 У Медведчука рейтинг 20% и то не его лично, а тех сил, которые более адекватные и хотят нормальные отношения с Россией. Голосовать больше не за кого. Шарий разве что, но и это не серьезно. Приехал лоббировать свой бизнес с челобитной. Кризис поджимает. 104

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россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, михаил мишустин, украина, экономика