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Медведчук попросил Мишустина частично отменить санкции против Украины
Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук попросил премьер-министра России Михаила Мишустина рассмотреть... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:15
2020-10-06T22:07
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
михаил мишустин
украина
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk" target="_blank">Виктор Медведчук</a> попросил премьер-министра России <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаила Мишустина</a> рассмотреть возможность частичной отмены российских санкций в отношении украинских предприятий промышленного производства."Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь на Украине, экономический и социальный кризис вынуждают меня как представителя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий", — сказал Медведчук на встрече с Мишустиным.Он отметил, что часть предприятий, которые работают в сфере тяжелого, радиотехнического, сельскохозяйственного машиностроения, и предприятия бумажно-целлюлозной промышленности "действительно страдают от того, что закрыт экспорт" их продукции в Россию.
https://ria.ru/20201006/donbass-1578384378.html
Придите к власти, прекратите войну, перестаньте вступать в НАТО и ЕС и закрепите это в конституции, отмените декоммунизацию, разгоните институт нацпамяти, сделайте русский язык государственным, прекратите называть Россию агрессором, арестуйте и осудите всех кто повинен в перевороте и войне, отмените свои санкции против России - вот тогда и моно отменить санкции.
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У Медведчука рейтинг 20% и то не его лично, а тех сил, которые более адекватные и хотят нормальные отношения с Россией. Голосовать больше не за кого. Шарий разве что, но и это не серьезно. Приехал лоббировать свой бизнес с челобитной. Кризис поджимает.
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россия
украина
РИА Новости
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, михаил мишустин, украина, экономика

Медведчук попросил Мишустина частично отменить санкции против Украины

17:15 06.10.2020 (обновлено: 22:07 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук попросил премьер-министра России Михаила Мишустина рассмотреть возможность частичной отмены российских санкций в отношении украинских предприятий промышленного производства.
"Я понимаю сложность этого вопроса, но сегодня жизнь на Украине, экономический и социальный кризис вынуждают меня как представителя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" думать о тех людях, которые обратились и обращаются в последние месяцы, уже в последние два года после введения санкций, в 2019 и текущем 2020 году, по вопросу возможности рассмотрения частичной отмены санкций в отношении предприятий промышленного производства, в отношении предприятий Лиги машиностроителей, которая объединяет 240 предприятий", — сказал Медведчук на встрече с Мишустиным.
Он отметил, что часть предприятий, которые работают в сфере тяжелого, радиотехнического, сельскохозяйственного машиностроения, и предприятия бумажно-целлюлозной промышленности "действительно страдают от того, что закрыт экспорт" их продукции в Россию.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукМихаил МишустинУкраинаЭкономика
 
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