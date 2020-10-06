https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578383902.html

Глава Евросовета назвал цель санкций против Лукашенко

Санкции Евросоюза против президента Белоруссии Александра Лукашенко – не самоцель, а только один из механизмов европейской политики, ЕС поддерживает путь... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:33

2020-10-06T11:33

2020-10-06T11:44

шарль мишель

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

протесты в белоруссии

европарламент

евросовет

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – не самоцель, а только один из механизмов европейской политики, ЕС поддерживает путь инклюзивного диалога в Белоруссии, заявил глава Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>, отвечая на критику депутатов Европейского парламента о невключении белорусского лидера в санкционный список.Во вторник в Брюсселе проходит пленарная сессия Европейского парламента, на которой депутаты, в числе прочего, обсуждают итоги недавнего саммита ЕС. По итогам саммита ЕС было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Лукашенко в список не был включен. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.Он добавил, что вопрос о санкциях не закрыт, ЕС будет возвращаться к пересмотру списка в соответствии с ситуацией в Белоруссии. "Мы будем периодически возвращаться к вопросу Белоруссии, чтобы понимать, как нам дальше действовать, принимать решения в зависимости от развития событий - как позитивных, так и негативных", - добавил глава Евросовета.

https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html

брюссель

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, европарламент, евросовет, белоруссия, в мире