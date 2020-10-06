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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201006/sanktsii-1578383902.html
Глава Евросовета назвал цель санкций против Лукашенко
Санкции Евросоюза против президента Белоруссии Александра Лукашенко – не самоцель, а только один из механизмов европейской политики, ЕС поддерживает путь... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:33
2020-10-06T11:44
шарль мишель
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
протесты в белоруссии
европарламент
евросовет
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – не самоцель, а только один из механизмов европейской политики, ЕС поддерживает путь инклюзивного диалога в Белоруссии, заявил глава Евросовета <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>, отвечая на критику депутатов Европейского парламента о невключении белорусского лидера в санкционный список.Во вторник в Брюсселе проходит пленарная сессия Европейского парламента, на которой депутаты, в числе прочего, обсуждают итоги недавнего саммита ЕС. По итогам саммита ЕС было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Лукашенко в список не был включен. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.Он добавил, что вопрос о санкциях не закрыт, ЕС будет возвращаться к пересмотру списка в соответствии с ситуацией в Белоруссии. "Мы будем периодически возвращаться к вопросу Белоруссии, чтобы понимать, как нам дальше действовать, принимать решения в зависимости от развития событий - как позитивных, так и негативных", - добавил глава Евросовета.
https://ria.ru/20201001/minsk-1578046927.html
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шарль мишель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, европарламент, евросовет, белоруссия, в мире

Глава Евросовета назвал цель санкций против Лукашенко

11:33 06.10.2020 (обновлено: 11:44 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Санкции Евросоюза против президента Белоруссии Александра Лукашенко – не самоцель, а только один из механизмов европейской политики, ЕС поддерживает путь инклюзивного диалога в Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на критику депутатов Европейского парламента о невключении белорусского лидера в санкционный список.
Во вторник в Брюсселе проходит пленарная сессия Европейского парламента, на которой депутаты, в числе прочего, обсуждают итоги недавнего саммита ЕС. По итогам саммита ЕС было принято политическое решение по санкционному списку, в который вошли 40 представителей белорусских силовых ведомств и избирательной комиссии. Лукашенко в список не был включен. Совет ЕС 2 октября опубликовал этот список, после чего санкции вступили в силу.
"Санкции не являются самоцелью, это инструмент нашей политики, среди других. Как только санкции приняты, мы можем их смягчать, отменить, продлить, усилить. И поэтому именно в этой логике было принято решение (о санкциях – ред.). Мы выступаем за инклюзивный диалог", - сказал Мишель.
Он добавил, что вопрос о санкциях не закрыт, ЕС будет возвращаться к пересмотру списка в соответствии с ситуацией в Белоруссии. "Мы будем периодически возвращаться к вопросу Белоруссии, чтобы понимать, как нам дальше действовать, принимать решения в зависимости от развития событий - как позитивных, так и негативных", - добавил глава Евросовета.
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Протесты в БелоруссииШарль МишельАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзЕвропарламентЕвросоветБелоруссияВ мире
 
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