https://ria.ru/20201006/sanatorii-1578481759.html

В Ставропольском крае вводят ограничения, но не для клиентов санаториев

Введение в Ставропольском крае требований по 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса для приезжих из регионов России не касаются туристов, которые прибывают... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:38

2020-10-06T18:38

2020-10-06T18:58

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Введение в Ставропольском крае требований по 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса для приезжих из регионов России не касаются туристов, которые прибывают на отдых и лечение в санатории, пояснили журналистам в Федеральном агентстве по туризму."Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье. Данная мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции", — говорится в документе, опубликованном на портале органов госвласти Ставропольского края.Там же уточняется, на кого эта мера не распространяется, где, в том числе, указываются прибывающие на Ставрополье по санаторным путевкам.В Федеральном агентстве по туризму эту информацию подтвердили."Данные ограничения не касаются туристов, которые направляются в здравницы. В регионе ничего нового не произошло, санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией работают в обычном режиме", — прокомментировали в ведомстве.

https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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