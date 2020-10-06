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https://ria.ru/20201006/sanatorii-1578481759.html
В Ставропольском крае вводят ограничения, но не для клиентов санаториев
Введение в Ставропольском крае требований по 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса для приезжих из регионов России не касаются туристов, которые прибывают... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T18:38
2020-10-06T18:58
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> Введение в Ставропольском крае требований по 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса для приезжих из регионов России не касаются туристов, которые прибывают на отдых и лечение в санатории, пояснили журналистам в Федеральном агентстве по туризму."Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье. Данная мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции", — говорится в документе, опубликованном на портале органов госвласти Ставропольского края.Там же уточняется, на кого эта мера не распространяется, где, в том числе, указываются прибывающие на Ставрополье по санаторным путевкам.В Федеральном агентстве по туризму эту информацию подтвердили."Данные ограничения не касаются туристов, которые направляются в здравницы. В регионе ничего нового не произошло, санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией работают в обычном режиме", — прокомментировали в ведомстве.
https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html
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туризм, туристы, новости - туризм, ставропольский край

В Ставропольском крае вводят ограничения, но не для клиентов санаториев

18:38 06.10.2020 (обновлено: 18:58 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанкЕссентуки
Ессентуки - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Израиль Озерский
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Введение в Ставропольском крае требований по 14-дневной самоизоляции из-за коронавируса для приезжих из регионов России не касаются туристов, которые прибывают на отдых и лечение в санатории, пояснили журналистам в Федеральном агентстве по туризму.
"Губернатор Владимир Владимиров подписал распоряжение, которым предусматривается обязательное уведомление о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции для лиц, въезжающих в край и не зарегистрированных по месту жительства на Ставрополье. Данная мера направлена на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции", — говорится в документе, опубликованном на портале органов госвласти Ставропольского края.
Там же уточняется, на кого эта мера не распространяется, где, в том числе, указываются прибывающие на Ставрополье по санаторным путевкам.
В Федеральном агентстве по туризму эту информацию подтвердили.
"Данные ограничения не касаются туристов, которые направляются в здравницы. В регионе ничего нового не произошло, санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией работают в обычном режиме", — прокомментировали в ведомстве.
Знак Я люблю Ставрополь - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 12:47
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