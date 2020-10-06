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Правительство распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых
Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:10
2020-10-06T09:10
корпорация мсп
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба правительства.Теперь самозанятые смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Кроме того, им станут доступны займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.Также утверждено постановление, совершенствующее систему гарантийной помощи бизнесу. "Согласно этому документу, <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций", - поясняет пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит - развить свой бизнес.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ipoteka-1577964164.html
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корпорация мсп, экономика

Правительство распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых

09:10 06.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба правительства.
"Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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29 сентября, 18:33
Уйдут на каникулы? Самозанятым предложили дать отсрочку по ипотеке
Теперь самозанятые смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Кроме того, им станут доступны займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.
Также утверждено постановление, совершенствующее систему гарантийной помощи бизнесу. "Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций", - поясняет пресс-служба кабмина.
Отмечается, что принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит - развить свой бизнес.
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В ЕР предложили отделить самозанятых от наемных работников в ТК
 
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