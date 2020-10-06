https://ria.ru/20201006/samozanyatye-1578352388.html

Правительство распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых

Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T09:10

2020-10-06T09:10

2020-10-06T09:10

корпорация мсп

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1400x0_80_0_0_963fa015d998f6a2c44deb2ea426a07e.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба правительства.Теперь самозанятые смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Кроме того, им станут доступны займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.Также утверждено постановление, совершенствующее систему гарантийной помощи бизнесу. "Согласно этому документу, <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорация МСП</a> будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций", - поясняет пресс-служба кабмина.Отмечается, что принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит - развить свой бизнес.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ipoteka-1577964164.html

https://ria.ru/20200919/rabota-1577481590.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, экономика