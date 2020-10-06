https://ria.ru/20201006/samolet-1578438278.html

Вылетевший в Йошкар-Олу рейс вернулся в Петербург из-за проблем с шасси

Самолет, вылетевший в Йошкар-Олу, возвращается в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщили РИА Новости в компании... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:44

2020-10-06T14:44

2020-10-06T16:00

руслайн

пулково (аэропорт)

йошкар-ола

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_0:164:3059:1884_1400x0_80_0_0_473e9d9aee6fcbb029afbfdbee8c5de7.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Самолет, вылетевший в <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Олу</a>, возвращается в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_RusLajjn/" target="_blank" data-auto="true">РусЛайн</a>", выполнявший рейс в Йошкар-Олу, вылетел из <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a> в 13.35 мск. На его борту находятся 29 человек (26 пассажиров и три члена экипажа).В компании отметили, что посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече самолета.Позднее пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщила, что самолет, вылетевший в Йошкар-Олу и принявший решение о возвращении в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, благополучно приземлился.В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.В пресс-службе авиакомпании "РусЛайн" РИА Новости сообщили, что самолет Санкт-Петербург - Йошкар-Ола вылетел точно по расписанию. Там отметили, что экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине неуборки передней стойки шасси. Посадка прошла в штатном режиме в 14.33 по московскому времени."Авиакомпания приносит пассажирам извинения за неудобства. Информация о вылете рейса в Йошкар-Олу будет оперативно предоставлена пассажирам, резервный самолет уже находится в аэропорту "Пулково", - сказали в пресс-службе.Прокуратура проводит проверку после возвращения в аэропорт "Пулково" самолета авиакомпании "РусЛайн" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Прокуратура контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта, сообщает ведомство.

https://rsport.ria.ru/20201006/enisey-1578436482.html

https://ria.ru/20201005/kurenie-1578257941.html

йошкар-ола

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслайн, пулково (аэропорт), йошкар-ола, происшествия