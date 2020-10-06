Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/samolet-1578438278.html
Вылетевший в Йошкар-Олу рейс вернулся в Петербург из-за проблем с шасси
Самолет, вылетевший в Йошкар-Олу, возвращается в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщили РИА Новости в компании... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:44
2020-10-06T16:00
руслайн
пулково (аэропорт)
йошкар-ола
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_0:164:3059:1884_1400x0_80_0_0_473e9d9aee6fcbb029afbfdbee8c5de7.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Самолет, вылетевший в <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Олу</a>, возвращается в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").Самолет авиакомпании "<a href="http://ria.ru/organization_RusLajjn/" target="_blank" data-auto="true">РусЛайн</a>", выполнявший рейс в Йошкар-Олу, вылетел из <a href="http://ria.ru/organization_Pulkovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Пулково</a> в 13.35 мск. На его борту находятся 29 человек (26 пассажиров и три члена экипажа).В компании отметили, что посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече самолета.Позднее пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщила, что самолет, вылетевший в Йошкар-Олу и принявший решение о возвращении в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, благополучно приземлился.В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.В пресс-службе авиакомпании "РусЛайн" РИА Новости сообщили, что самолет Санкт-Петербург - Йошкар-Ола вылетел точно по расписанию. Там отметили, что экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине неуборки передней стойки шасси. Посадка прошла в штатном режиме в 14.33 по московскому времени."Авиакомпания приносит пассажирам извинения за неудобства. Информация о вылете рейса в Йошкар-Олу будет оперативно предоставлена пассажирам, резервный самолет уже находится в аэропорту "Пулково", - сказали в пресс-службе.Прокуратура проводит проверку после возвращения в аэропорт "Пулково" самолета авиакомпании "РусЛайн" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Прокуратура контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта, сообщает ведомство.
https://rsport.ria.ru/20201006/enisey-1578436482.html
https://ria.ru/20201005/kurenie-1578257941.html
йошкар-ола
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564175633_164:0:2893:2047_1400x0_80_0_0_34e5d0ba00f925d3eb83e66f2fc202e6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслайн, пулково (аэропорт), йошкар-ола, происшествия

Вылетевший в Йошкар-Олу рейс вернулся в Петербург из-за проблем с шасси

14:44 06.10.2020 (обновлено: 16:00 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "РусЛайн"
Самолет авиакомпании РусЛайн - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Самолет, вылетевший в Йошкар-Олу, возвращается в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщили РИА Новости в компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Самолет авиакомпании "РусЛайн", выполнявший рейс в Йошкар-Олу, вылетел из Пулково в 13.35 мск. На его борту находятся 29 человек (26 пассажиров и три члена экипажа).
"После взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси и принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе.
В компании отметили, что посадка самолета ожидается в ближайшее время. Все силы и средства аэропорта Пулково приведены в полную готовность к встрече самолета.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 14:35
Врач "Енисея" оказал помощь женщине на борту самолета
Позднее пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщила, что самолет, вылетевший в Йошкар-Олу и принявший решение о возвращении в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неисправности передней стойки шасси, благополучно приземлился.
"Сегодня, 6 октября, в 14.32 самолет авиакомпании "РусЛайн" (рейс 7R 289A) совершил благополучную посадку в аэропорту "Пулково", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время решается вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения.
В пресс-службе авиакомпании "РусЛайн" РИА Новости сообщили, что самолет Санкт-Петербург - Йошкар-Ола вылетел точно по расписанию. Там отметили, что экипаж самолета принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине неуборки передней стойки шасси. Посадка прошла в штатном режиме в 14.33 по московскому времени.
"Авиакомпания приносит пассажирам извинения за неудобства. Информация о вылете рейса в Йошкар-Олу будет оперативно предоставлена пассажирам, резервный самолет уже находится в аэропорту "Пулково", - сказали в пресс-службе.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 16:19
Жителю Саратова грозит до 15 суток за курение на борту самолета
Прокуратура проводит проверку после возвращения в аэропорт "Пулково" самолета авиакомпании "РусЛайн" из-за неисправности передней стойки шасси, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом в аэропорт Пулково воздушного судна авиакомпании "РусЛайн", рейс 7R 289 A сообщением Санкт-Петербург ‑ Йошкар-Ола", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного борта, сообщает ведомство.
 
Обсудить0
РусЛайнПулково (аэропорт)Йошкар-ОлаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния