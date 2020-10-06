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https://ria.ru/20201006/s400-1578472721.html
СМИ: Турция перебросила С-400 в провинцию Самсун
Турция перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун для проведения испытаний, сообщает Sputnik.Турция во вторник. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:05
2020-10-06T23:05
с-400 «триумф»
самсун
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 6 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> перебросила российские ЗРК <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> в черноморскую провинцию <a href="http://ria.ru/location_Samsun/" target="_blank" data-auto="true">Самсун</a> для проведения испытаний, сообщает <a href="https://tr.sputniknews.com/savunma/202010061042978704-s-400ler-sinopa-sevk-edilirken-goruntulendi/" target="_blank">Sputnik.Турция</a> во вторник.Агентство публикует снятые очевидцами кадры, на которых конвой с транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции <a href="http://ria.ru/location_Sinop_Province/" target="_blank" data-auto="true">Синоп</a>, где, как ожидается, пройдут их испытания.Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201005/s400-1578240687.html
Молодец Эрдоган , всем даёт прикурить..))))
18
газ и нефть не покупают пришла пора продавать всем подряд С-400.. да и ядерные боеголовки пора тоже начать продавать, спрос будет отменный
18
8
самсун
турция
РИА Новости
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с-400 «триумф», самсун, турция, в мире

СМИ: Турция перебросила С-400 в провинцию Самсун

17:05 06.10.2020 (обновлено: 23:05 06.10.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 6 окт — РИА Новости. Турция перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун для проведения испытаний, сообщает Sputnik.Турция во вторник.
Агентство публикует снятые очевидцами кадры, на которых конвой с транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания.
Официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 15:06
НАТО призывает Турцию найти альтернативу российским С-400
 
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С-400 «Триумф»СамсунТурцияВ мире
 
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