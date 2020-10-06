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https://ria.ru/20201006/rublev-1578389853.html
Выставка старообрядческой графики открылась в музее Рублева
Выставка "Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, открылась в Москве в... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:54
2020-10-06T13:54
культура
новости культуры
выставки
музеи
центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева
новости - религия и мировоззрение
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Выставка "Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, открылась в Москве в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева."Выставка посвящена самобытному явлению старообрядческой культуры – рисованному настенному лубку. На ней будет представлено десять редких и ранее никогда не выставлявшихся графических листов XIX века из собраний московских коллекционеров", - рассказали в пресс-службе.На листах - традиционные старообрядческие сюжеты: "портреты основателей Выговской пустыни, изображения райских птиц и двоеперстия, а также "Духовной аптеки", исцеляющей все недуги праведной жизнью", отмечают в музее."Будет представлен и уникальный образец рисованного лубка "Митрополит Петр и великий князь Иван Данилович насаждают Древо московских святых", композиционно восходящий к известной иконе 1663 года царского иконописца Симона Ушакова, творчески и идейно переосмысленной старообрядческим мастером", - говорится в сообщении.Выставка будет открыта для публики с 6 октября. Вход на нее будет бесплатный.Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом.Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен живьем.
https://ria.ru/20200918/tregulova-1577332846.html
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новости культуры, выставки, музеи, центральный музей древнерусского искусства имени андрея рублева, новости - религия и мировоззрение

Выставка старообрядческой графики открылась в музее Рублева

13:54 06.10.2020
 
© Музей РублеваНастенная картинка "Даниил Викулов. Андрей Денисов", представленная на выставке "Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний" в музее Рублева
Настенная картинка Даниил Викулов. Андрей Денисов, представленная на выставке Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний в музее Рублева - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Музей Рублева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выставка "Старообрядческая графика. Рисованный лубок из частных собраний", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, открылась в Москве в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
"Выставка посвящена самобытному явлению старообрядческой культуры – рисованному настенному лубку. На ней будет представлено десять редких и ранее никогда не выставлявшихся графических листов XIX века из собраний московских коллекционеров", - рассказали в пресс-службе.
На листах - традиционные старообрядческие сюжеты: "портреты основателей Выговской пустыни, изображения райских птиц и двоеперстия, а также "Духовной аптеки", исцеляющей все недуги праведной жизнью", отмечают в музее.
"Будет представлен и уникальный образец рисованного лубка "Митрополит Петр и великий князь Иван Данилович насаждают Древо московских святых", композиционно восходящий к известной иконе 1663 года царского иконописца Симона Ушакова, творчески и идейно переосмысленной старообрядческим мастером", - говорится в сообщении.
Выставка будет открыта для публики с 6 октября. Вход на нее будет бесплатный.
Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и министерство культуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом.
Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах и в итоге был сожжен живьем.
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