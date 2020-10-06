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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201006/rubl-1578429584.html
Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 85,85 копейки, до 92,5184 рубля, курс доллара - на 38,38 копейки, до 78,5119 рубля,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:31
2020-10-06T14:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на среду, вырос на 85,85 копейки, до 92,5184 рубля, курс доллара - на 38,38 копейки, до 78,5119 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 59,7 копейки, составив 84,8148 рубля.
https://ria.ru/20201004/dollar-1578181209.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля

14:31 06.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 85,85 копейки, до 92,5184 рубля, курс доллара - на 38,38 копейки, до 78,5119 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 59,7 копейки, составив 84,8148 рубля.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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