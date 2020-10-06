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https://ria.ru/20201006/roskachestvo-1578355993.html
Роскачество объяснило, как не лишиться денег с банковской карты
Эксперты Российской системы качества напомнили россиянам о правилах использования банковских карт, которые минимизируют шансы стать жертвой мошенников. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:34
2020-10-06T11:41
россия
роскачество
общество
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Россиянам рассказали о хитростях безопасного использования банковских карт
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Эксперты Российской системы качества <a href="https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/srok-deystviya-bankovskoy-karty/" target="_blank" rel="nofollow noopener">напомнили</a> россиянам о правилах использования банковских карт, которые минимизируют шансы стать жертвой мошенников.Во-первых, лучше завести несколько карт, хотя бы пару. Деньги хранить на одной, "не засвеченной в интернете", а другую использовать для онлайн-покупок и переводить на нее только ту сумму, которая требуется в момент покупки.Во-вторых, следует установить лимит на траты по картам и ограничить операции в интернете. Даже если мошенники получат доступ к вашему счету, они не смогут снять или потратить онлайн все средства. В-третьих, не стоит сохранять данные карт на сторонних сайтах, например в интернет-магазинах, нужно вводить их только при покупке. При этом важно убедиться, что заказ оформляется в настоящем магазине. Для этого надо проверить написание домена и наличие безопасного соединения. Антивирусная программа также может предупредить о потенциально опасном мошенническом сайте.Помимо этого, эксперты <a href="https://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank">Роскачества</a> советуют не хранить и не пересылать в мессенджерах реквизиты карты, даже в виде фотографий. При необходимости переслать кому-либо данные лучше это сделать частями и в разных каналах.Важное правило: пересылать номер карты, состоящий из 16 цифр, можно, а вот сообщать при этом срок действия и имя не рекомендуется, так как есть сайты, на которых этой информации достаточно для проведения оплаты. Код безопасности на обратной стороне и одноразовые пароли из банковских СМС сообщать нельзя никому.Еще один важный момент — установка СМС-уведомлений. Они позволяют максимально быстро узнать о мошеннических транзакциях и тут же заблокировать карту.
https://ria.ru/20200912/moshennichestvo-1577128909.html
https://ria.ru/20200922/moshennichestvo-1577586291.html
Господи, что за бред они тут советуют. Лучший способ не держать деньги на карте вообще, как я. Есть накопительный счет бескарточный, в случае необходимости через мобильное приложение переводить нужную сумму. А на карте держать 500-1000 рублей для мелких расходов.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, роскачество, общество

Роскачество объяснило, как не лишиться денег с банковской карты

09:34 06.10.2020 (обновлено: 11:41 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Эксперты Российской системы качества напомнили россиянам о правилах использования банковских карт, которые минимизируют шансы стать жертвой мошенников.
Во-первых, лучше завести несколько карт, хотя бы пару. Деньги хранить на одной, "не засвеченной в интернете", а другую использовать для онлайн-покупок и переводить на нее только ту сумму, которая требуется в момент покупки.
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Во-вторых, следует установить лимит на траты по картам и ограничить операции в интернете. Даже если мошенники получат доступ к вашему счету, они не смогут снять или потратить онлайн все средства.
В-третьих, не стоит сохранять данные карт на сторонних сайтах, например в интернет-магазинах, нужно вводить их только при покупке. При этом важно убедиться, что заказ оформляется в настоящем магазине. Для этого надо проверить написание домена и наличие безопасного соединения. Антивирусная программа также может предупредить о потенциально опасном мошенническом сайте.
Помимо этого, эксперты Роскачества советуют не хранить и не пересылать в мессенджерах реквизиты карты, даже в виде фотографий. При необходимости переслать кому-либо данные лучше это сделать частями и в разных каналах.
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Важное правило: пересылать номер карты, состоящий из 16 цифр, можно, а вот сообщать при этом срок действия и имя не рекомендуется, так как есть сайты, на которых этой информации достаточно для проведения оплаты. Код безопасности на обратной стороне и одноразовые пароли из банковских СМС сообщать нельзя никому.
Еще один важный момент — установка СМС-уведомлений. Они позволяют максимально быстро узнать о мошеннических транзакциях и тут же заблокировать карту.
 
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РоссияРоскачествоОбщество
 
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