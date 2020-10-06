https://ria.ru/20201006/rogozin-1578396673.html

Рогозин рассказал об адаптации организма человека к полету в космос

Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:17

2020-10-06T12:17

2020-10-06T13:24

хочу стать космонавтом

вячеслав шуршаков

марс

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>."Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время? Можем ли мы адаптировать космос под человека? Мы в этом сомневаемся - мы считаем, что, скорее всего, придется адаптировать человека под космос", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте "Роскосмоса".Он отметил, что это потребует колоссальных усилий - "и биомедицинских, и иного плана", добавив, что надо наращивать медико-биологические эксперименты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> для увеличения срока автономного существования человека без поддержки с Земли.В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-shurshakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Шуршаков</a> сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a> и можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полётом заменить хрусталики в глазах на искусственные, или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.

https://ria.ru/20201006/raketa-1578374094.html

2

марс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав шуршаков, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин