https://ria.ru/20201006/rogozin-1578396673.html
Рогозин рассказал об адаптации организма человека к полету в космос
Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:17
2020-10-06T12:17
2020-10-06T13:24
хочу стать космонавтом
вячеслав шуршаков
марс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>."Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время? Можем ли мы адаптировать космос под человека? Мы в этом сомневаемся - мы считаем, что, скорее всего, придется адаптировать человека под космос", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте "Роскосмоса".Он отметил, что это потребует колоссальных усилий - "и биомедицинских, и иного плана", добавив, что надо наращивать медико-биологические эксперименты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> для увеличения срока автономного существования человека без поддержки с Земли.В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-shurshakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Шуршаков</a> сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a> и можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полётом заменить хрусталики в глазах на искусственные, или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
https://ria.ru/20201006/raketa-1578374094.html
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марс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав шуршаков, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин