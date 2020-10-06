Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201006/rogozin-1578396673.html
Рогозин рассказал об адаптации организма человека к полету в космос
Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:17
2020-10-06T13:24
хочу стать космонавтом
вячеслав шуршаков
марс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_0:0:3009:1694_1400x0_80_0_0_d7bf853fe819009983225b1abf03f174.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>."Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время? Можем ли мы адаптировать космос под человека? Мы в этом сомневаемся - мы считаем, что, скорее всего, придется адаптировать человека под космос", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте "Роскосмоса".Он отметил, что это потребует колоссальных усилий - "и биомедицинских, и иного плана", добавив, что надо наращивать медико-биологические эксперименты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> для увеличения срока автономного существования человека без поддержки с Земли.В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-shurshakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Шуршаков</a> сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a> и можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полётом заменить хрусталики в глазах на искусственные, или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
https://ria.ru/20201006/raketa-1578374094.html
2
марс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/91/1562439167_134:0:2863:2047_1400x0_80_0_0_8b14ce59c8ce228623edfb873de57976.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав шуршаков, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал об адаптации организма человека к полету в космос

12:17 06.10.2020 (обновлено: 13:24 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Организм человека необходимо адаптировать под космические условия, иначе полеты к другим планетам будут невозможны, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время? Можем ли мы адаптировать космос под человека? Мы в этом сомневаемся - мы считаем, что, скорее всего, придется адаптировать человека под космос", - приводятся слова Рогозина в сообщении на сайте "Роскосмоса".
Он отметил, что это потребует колоссальных усилий - "и биомедицинских, и иного плана", добавив, что надо наращивать медико-биологические эксперименты на борту Международной космической станции для увеличения срока автономного существования человека без поддержки с Земли.
В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс и можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полётом заменить хрусталики в глазах на искусственные, или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
Глава SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 10:59Хочу стать космонавтом
Маск похвалил "Роскосмос" за разработку многоразовой ракеты
 
Обсудить2
Хочу стать космонавтомВячеслав ШуршаковМарсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния