https://ria.ru/20201006/rezolyutsiya-1578519758.html

Постпред Китая при ООН указал на проблемы с правами человека в США

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Третий комитет ГА ООН, занимающийся социальными, гуманитарными проблемами, принять резолюцию в связи со случаями... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:41

2020-10-06T20:41

2020-10-06T20:41

чжан цзюнь

генеральная ассамблея оон

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<strong>ООН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Постпред <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> при ООН <a href="http://ria.ru/person_chzhan-tszyun/" target="_blank" data-auto="true">Чжан Цзюнь</a> призвал Третий комитет ГА ООН, занимающийся социальными, гуманитарными проблемами, принять резолюцию в связи со случаями расовой дискриминации в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее на заседании комитета группа из 39 стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, США и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> обвинили Китай в нарушении прав уйгурского этнического меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Государства призвали <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> предоставить немедленный беспрепятственный доступ для независимых наблюдателей в Синьцзян.В ответ постпред Китая заявил, что площадкой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН </a>злоупотребляют, а вопрос прав человека политизируется."Обвинение других не решит ваших собственных проблем и не скроет ваших неудач", - сказал Чжан Цзюнь, обращаясь к США."Я также хотел бы сказать США, что вы не можете скрыть свою плохую ситуацию в области прав человека, обвиняя Китай. Перед тем, как бросать обвинения, вам лучше хорошенько посмотреть на себя в зеркало. Это США должны защищать основные права своего народа", - заявил он.Китайский постпред указал, что более 200 тысяч американцев погибли из-за COVID-19."Правительство США должно лечить больных и спасать жизни, а не распространять свой политический вирус и создавать проблемы здесь, там и везде. Это США следует ликвидировать расовую дискриминацию и позволить своему народу дышать", - указал постпред КНР."В судебной и правоохранительной системах США присутствует систематическая расовая дискриминация и насилие. Миллионы американцев кричали, "я не могу дышать", и "жизни чернокожих имеют значение". Третий комитет <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН должен обсудить этот вопрос и принять по нему резолюцию", - заключил он."Мы все еще видим людей, выходящих на улицы, борющихся за свои права и добивающихся права дышать. Думаю, международное сообщество должно продолжить следить за ситуацией. Это действительно вопрос прав человека. И Третий комитета должен быть в праве обсудить это, чтобы принять меры. Китай в этом отношении присоединится к другим государствам", - заявил позднее журналистам Чжан Цзюнь.

https://ria.ru/20200730/1575108795.html

https://ria.ru/20200728/1575006052.html

https://ria.ru/20200724/1574814929.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжан цзюнь, генеральная ассамблея оон, китай, оон, сша, в мире