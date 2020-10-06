https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии

ЦИК Киргизии признал парламентские выборы, состоявшиеся в Киргизии в воскресенье, недействительными. Чтобы остановить в стране беспорядки, вызванные... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:15

2020-10-06T15:15

2020-10-06T19:08

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сапар исаков

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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. </strong>ЦИК Киргизии признал парламентские выборы, состоявшиеся в Киргизии в воскресенье, недействительными. Чтобы остановить в стране беспорядки, вызванные недовольством итогами голосования, власть вступила в диалог с оппозицией. Но люди в Бишкеке и Оше отказываются расходиться по домам: ждут объявления новой даты выборов. Произойдет ли в стране очередная революция, разбиралось РИА Новости.Партийный раскладПо официальный данным, за проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" проголосовали около 50 процентов избирателей. В парламент прошли в основном депутаты, которые в предыдущем созыве представляли правящую Социал-демократическую партию (СДПК). После смены власти сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева примкнули к новым политическим силам. Протестующие отказались признавать победу этих партий и обвинили власти в фальсификациях.Многих особенно возмутило, что партию "Биримдик" возглавил родной брат действующего президента Сооронбая Жээнбекова — Асылбек. А "Мекеним Кыргызстан" курирует бывший замглавы таможни Раимбек Матраимов, обвинявшийся в коррупции.Семипроцентный барьер преодолела и партия "Кыргызстан", которая была представлена в прошлом созыве. Эта центристская политическая сила представляет интересы малого и среднего бизнеса.Протестующие опасаются, что "Кыргызстан" примкнет к двум основным партиям-победителям, сформируется правящая коалиция и никаких особых изменений в законодательном органе страны не произойдет. Депутатские кресла поделят те же люди, только сменят значок СДПК на новый партийный бренд.Еще в парламент прошла "Бутун Кыргызстан", набравшая семь процентов. Эта партия жестко критикует действующую власть и отказывается вступать с ней в диалог.Тем не менее митингующие и ей выразили недоверие: слишком много там дискредитировавших себя политиков.Больше никто семипроцентный барьер не преодолел, хотя в избирательных бюллетенях значилось шестнадцать политических организаций. Демонстранты уверены, что итоги голосования сфальсифицировали, отсеяв оппозиционеров."Правильный" кандидатПротестующих попытались оттеснить. Толпа двинулась на штурм правительственных зданий.Полиция разгоняла людей водометами, в разных районах Бишкека завязались стычки. К вечеру понедельника беспорядки охватили также города Нарын и Талас. Силовики применяли светошумовые гранаты и дубинки. В сотрудников правоохранительных органов полетели камни, палки, обломки раскуроченного асфальта.Митингующие обвиняли власти в использовании административного ресурса, в том, что пожилым людям платили за галочку в нужном месте бюллетеня. Заставляли голосовать по открепительным удостоверениям и не на своих участках.В социальных сетях распространили видео, как проголосовавшие звонили неким "кураторам" и отчитывались. Были вбросы бюллетеней, наблюдателей принудительно отстраняли от работы. Журналисты опросили избирателей на окраинах, и некоторые признались на камеру, что их "попросили проголосовать за правильного кандидата". За это они получили деньги или продукты питания.Многотысячные акции сторонников и противников действующей власти начались во втором по величине городе Оше на юге страны. Главы трех областей — Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской — подали в отставку. Свой пост покинул и мэр Бишкека Азиз Суракматов.Ночь погромовРасчет властей, что к ночи демонстранты разойдутся, не оправдался. Наоборот, после полуночи митингующие снова направились к Белому дому, где заседает парламент страны, работают аппарат президента и сам глава государства. Протаранив ворота на пожарной машине, люди ворвались внутрь. Начался пожар. Всех чиновников к тому моменту оттуда эвакуировали.Затем демонстранты захватили СИЗО и освободили из-под стражи Алмазбека Атамбаева, а также бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутата Садыра Жапарова. Все они пообещали выступить днем на главной площади Бишкека.Наутро было известно о 600 пострадавших и как минимум одном погибшем. Досталось сотрудникам милиции и медицинским работникам, которые всю ночь оказывали помощь раненым. Власти призвали население к соблюдению порядка. При этом, пока протесты не стихнут, правительство намерено работать "в особом режиме".Между тем оппозиционеры сформировали Координационный совет. Его возглавил лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. Все ждут отставки правительства.Действующий президент Сооронбай Жээнбеков выразил готовность к диалогу с оппозицией. "Мир и безопасность в стране — превыше всего! Я призываю поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое русло", — заявил он.Следом выступила глава ЦИК Гульнара Джурабаева и сообщила, что итоги парламентских выборов аннулируются. Не исключен и роспуск комиссии."Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя и поэтому самым лучшим и правильным будет решение о досрочном сложении полномочий", — признала Джурабаева.Соседние страны вводят ограничения на границах. Но власти Узбекистана сообщили, что не будут препятствовать своим гражданам выезжать в Киргизию.Накопленный эффект"Провластные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" в ходе предвыборной кампании открыто использовали административный ресурс. Пятьсот тысяч человек проголосовали по форме № 2 — это открепительное удостоверение, позволяющее голосовать не по месту прописки. Оппозиция не имела таких ресурсов для воздействия на избирателей, что многих проводило в бешенство. Возмущались даже аполитичные граждане. Поэтому уже во время кампании было понятно, что если власть перегнет палку, ей не сойдет это с рук", — объясняет РИА Новости киргизский политолог Алибек Мукамбаев.По мнению собеседника агентства, чашу терпения переполнило то, что после объявления результатов выборов партии-победители устроили массовое празднование. Возмущенные люди вышли на улицы."Вначале недовольные ждали, что перед ними появится представитель власти и объяснит итоги голосования. Вместо этого на центральных улицах начались песни и пляски сторонников партий-победителей. А правительство и президент молчали. Если бы кто-то из Белого дома вышел и вступил в диалог, насилия вполне можно было бы избежать", — полагает Мукамбаев.Политолог считает, что взрыву негодования способствовала и социально-экономическая ситуация в стране."Весной объявили карантин. Люди лишились работы и зарплаты. Когда ограничения ослабли, в стране резко выросла заболеваемость коронавирусом. В мае—июне умирали в среднем по 40 человек в день. В медицинских учреждениях и аптеках невозможно было достать лекарства. Их втридорога привозили из-за рубежа. Система здравоохранения оказалась неэффективной, а власти практически бездействовали. Внутри страны зрело недовольство, которое и выплеснулось на этих выборах", — говорит Мукамбаев.Руководитель Аналитического киргизского центра "Полис Азия" Эльмира Ногойбаева согласна, что коронавирус повлиял и на предвыборную кампанию. Но власть недооценила проблему."Чтобы помочь больным, многие молодые люди объединились в волонтерские движения. В период карантина они помогли очень многим больным. В результате эти активисты стали влиять и на политику. Сформировался запрос на обновление и омоложение элиты. И когда победителями объявили старую плеяду политиков, никто в это не поверил", — объясняет Ногойбаева.Освобождение экс-президента Атамбаева, по мнению опрошенных экспертов, не сильно изменит политический расклад в стране."В республике есть понимание, что именно он — причина многих сегодняшних политических и экономическим проблем. Поэтому не следует ожидать его реабилитации в глазах общественности", — отмечает Ногойбаева.Собеседники агентства выразили надежду, что власть и оппозиция услышат друг друга и в Киргизии начнется обновление элит. Иначе обострения будут повторяться снова и снова.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сапар исаков, сооронбай жээнбеков, ош, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире