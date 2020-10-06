https://ria.ru/20201006/restoran-1578525920.html

В Пензе загорелся ресторан

Ресторан "Засека" загорелся во вторник в Пензе, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщил областной главк МЧС. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T21:50

2020-10-06T21:50

2020-10-06T22:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пенза

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ресторан "Засека" загорелся во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщил областной главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Сообщение о пожаре в здании на улице Совхоз-Техникум поступило в МЧС в 19.40 мск.Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20201006/gruzovik-1578519965.html

россия

пенза

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры тушения пожара в пензенском ресторане "Засека" Пожар в пензенском ресторане "Засека" локализован на 600 "квадратах", никто не пострадал, сообщает МЧС. "Засеку" считают достопримечательностью региона. Это одно из самых известных и возрастных заведений Пензы - его история начинается с 1977 года, хотя многие из открывшихся в городе с 2000-х не просуществовали и 10 лет. Здесь проводили важные бизнес-мероприятия, сюда привозили известных гостей. 2020-10-06T21:50 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия