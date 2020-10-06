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https://ria.ru/20201006/restoran-1578525920.html
В Пензе загорелся ресторан
Ресторан "Засека" загорелся во вторник в Пензе, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщил областной главк МЧС. РИА Новости, 06.10.2020
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенза
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Ресторан "Засека" загорелся во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщил областной главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Сообщение о пожаре в здании на улице Совхоз-Техникум поступило в МЧС в 19.40 мск.Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20201006/gruzovik-1578519965.html
россия
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Кадры тушения пожара в пензенском ресторане "Засека"
Пожар в пензенском ресторане "Засека" локализован на 600 "квадратах", никто не пострадал, сообщает МЧС. "Засеку" считают достопримечательностью региона. Это одно из самых известных и возрастных заведений Пензы - его история начинается с 1977 года, хотя многие из открывшихся в городе с 2000-х не просуществовали и 10 лет. Здесь проводили важные бизнес-мероприятия, сюда привозили известных гостей.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенза, происшествия

В Пензе загорелся ресторан

21:50 06.10.2020 (обновлено: 22:07 06.10.2020)
 
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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Ресторан "Засека" загорелся во вторник в Пензе, информации о жертвах и пострадавших нет, сообщил областной главк МЧС.
Сообщение о пожаре в здании на улице Совхоз-Техникум поступило в МЧС в 19.40 мск.
Огонь - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 20:43
В Воронежской области горящий грузовик поджег гостиницу

"Установлено, что произошло загорание в ресторане "Засека". Информация является оперативной и подлежит уточнению. Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области", - говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
 
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПензаПроисшествия
 
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