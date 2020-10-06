Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201006/renuar-1578440564.html
Немецкие таможенники предотвратили контрабанду картины Ренуара
Таможенники ФРГ предотвратили контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией, сообщило во вторник главное таможенное... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:52
2020-10-06T14:58
культура
новости культуры
выставки
музеи
баден-вюртемберг
чехия
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137973/33/1379733311_0:84:1170:742_1400x0_80_0_0_b03ab4ae053a2472be84e7ece5aaa84a.jpg
<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Таможенники ФРГ предотвратили контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией, сообщило во вторник главное таможенное управление Зинген федеральной земли Баден-Вюртемберг.Картина была изъята в конце сентября, ее стоимость оценивается в 120 тысяч евро."Мужчина 67 лет при въезде в Германию при опросе таможенниками сообщил, что не имеет при себе предметов, которые необходимо задекларировать. Последовавший осмотр автомобиля выявил, вопреки заявлениям, нечто другое: в багажнике зарегистрированного в Чехии автомобиля сотрудники нашли сверток и каталог одного известного швейцарского аукционного дома. На дополнительные вопросы мужчина заявил, что он по поручению картинной галереи забрал сверток в Швейцарии и должен был доставить его в Прагу. О каком таком особенном предмете искусства идет речь, таможенники узнали, вскрыв сверток: в нем была оригинальная масляная живопись французского художника Пьера Огюста Ренуара", - сообщает таможенное управление в пресс-релизе.Против мужчины заведено дело из-за того, что он не задекларировал предмет стоимостью 120 тысяч евро. Мужчине надлежало оплатить ввозную пошлину и внести залог, в общей сложности он должен был заплатить более 12 тысяч евро. "Поскольку мужчина не смог внести взнос, то картина была конфискована", - добавили в таможенном управлении.
https://ria.ru/20190701/1556033169.html
баден-вюртемберг
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/137973/33/1379733311_0:0:1170:879_1400x0_80_0_0_0045cf9afae0deb2bda0c8655eb597c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, баден-вюртемберг, чехия, прага

Немецкие таможенники предотвратили контрабанду картины Ренуара

14:52 06.10.2020 (обновлено: 14:58 06.10.2020)
 
© AP Photo / Beth A. KeiserАвтопортрет Пьера Огюста Ренуара
Автопортрет Пьера Огюста Ренуара - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© AP Photo / Beth A. Keiser
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Таможенники ФРГ предотвратили контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией, сообщило во вторник главное таможенное управление Зинген федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Картина была изъята в конце сентября, ее стоимость оценивается в 120 тысяч евро.
"Мужчина 67 лет при въезде в Германию при опросе таможенниками сообщил, что не имеет при себе предметов, которые необходимо задекларировать. Последовавший осмотр автомобиля выявил, вопреки заявлениям, нечто другое: в багажнике зарегистрированного в Чехии автомобиля сотрудники нашли сверток и каталог одного известного швейцарского аукционного дома. На дополнительные вопросы мужчина заявил, что он по поручению картинной галереи забрал сверток в Швейцарии и должен был доставить его в Прагу. О каком таком особенном предмете искусства идет речь, таможенники узнали, вскрыв сверток: в нем была оригинальная масляная живопись французского художника Пьера Огюста Ренуара", - сообщает таможенное управление в пресс-релизе.
Против мужчины заведено дело из-за того, что он не задекларировал предмет стоимостью 120 тысяч евро. Мужчине надлежало оплатить ввозную пошлину и внести залог, в общей сложности он должен был заплатить более 12 тысяч евро. "Поскольку мужчина не смог внести взнос, то картина была конфискована", - добавили в таможенном управлении.
Картины Поля Гогена Натюрморт с фруктами и маленькой собачкой и Пьера Боннара Девушка с двумя стульями - РИА Новости, 1920, 01.07.2019
1 июля 2019, 08:00Культура
А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиБаден-ВюртембергЧехияПрага
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния