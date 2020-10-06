https://ria.ru/20201006/renuar-1578440564.html

Немецкие таможенники предотвратили контрабанду картины Ренуара

Таможенники ФРГ предотвратили контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией, сообщило во вторник главное таможенное... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:52

2020-10-06T14:52

2020-10-06T14:58

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баден-вюртемберг

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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Таможенники ФРГ предотвратили контрабанду картины французского художника Пьера Огюста Ренуара на границе со Швейцарией, сообщило во вторник главное таможенное управление Зинген федеральной земли Баден-Вюртемберг.Картина была изъята в конце сентября, ее стоимость оценивается в 120 тысяч евро."Мужчина 67 лет при въезде в Германию при опросе таможенниками сообщил, что не имеет при себе предметов, которые необходимо задекларировать. Последовавший осмотр автомобиля выявил, вопреки заявлениям, нечто другое: в багажнике зарегистрированного в Чехии автомобиля сотрудники нашли сверток и каталог одного известного швейцарского аукционного дома. На дополнительные вопросы мужчина заявил, что он по поручению картинной галереи забрал сверток в Швейцарии и должен был доставить его в Прагу. О каком таком особенном предмете искусства идет речь, таможенники узнали, вскрыв сверток: в нем была оригинальная масляная живопись французского художника Пьера Огюста Ренуара", - сообщает таможенное управление в пресс-релизе.Против мужчины заведено дело из-за того, что он не задекларировал предмет стоимостью 120 тысяч евро. Мужчине надлежало оплатить ввозную пошлину и внести залог, в общей сложности он должен был заплатить более 12 тысяч евро. "Поскольку мужчина не смог внести взнос, то картина была конфискована", - добавили в таможенном управлении.

https://ria.ru/20190701/1556033169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, баден-вюртемберг, чехия, прага