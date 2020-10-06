https://ria.ru/20201006/razvedka-1578330345.html

Финский президент проинспектирует следящую за Россией разведку

Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник проинспектирует военно-воздушные силы страны, а также разведывательное управление Финляндии в Тиккакоски, сообщает РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T00:19

2020-10-06T00:19

2020-10-06T00:19

россия

лулео

саули ниинисте

швеция

финляндия

хельсинки

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент Финляндии <a href="http://ria.ru/person_Sauli_Niiniste/" target="_blank" data-auto="true">Саули Ниинистё</a> во вторник проинспектирует военно-воздушные силы страны, а также разведывательное управление <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank">Финляндии</a> в Тиккакоски, сообщает канцелярия финского главы.О разведывательном управлении в Тиккакоски стало известно после публикации 16 декабря 2017 года в газете Helsingin Sanomat материала под названием "Секретное место Финляндии" об институте разведки, который занимается слежкой за российскими вооруженными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа."Во время инспекции президент Ниинистё будет проинформирован о деятельности и текущих проблемах ВВС и Управления военной разведки. Программа включает в себя наблюдение за учениями ВВС Ruska 20, а также обсуждения с личным составом Сил обороны и резервистами, участвующими в учениях”, - говорится в сообщении.Канцелярия информирует, что Управление военной разведки является подразделением, подчиненным командованию Сил обороны, и отвечает за сбор и анализ разведывательной информации о стратегической военной ситуации и военной деятельности в соседнем районе.Ruska 20 - крупнейшие учения ВВС Финляндии в 2020 году.Ранее сообщалось, что за их ходом следят находящиеся в Рованиеми министры обороны Финляндии и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> Антти Кайкконен и <a href="http://ria.ru/person_Peter_KHultkvist/" target="_blank" data-auto="true">Петер Хультквист</a>.Учения проходят по всей стране с 28 сентября по 6 октября, воздушные операции могут выполняться круглосуточно, сообщало ранее минобороны.В учениях принимают участие более 60 самолётов, в том числе ВВС Швеции. Шведские самолеты будут работать в основном с баз в Рованиеми и <a href="http://ria.ru/location_Luleo/" target="_blank" data-auto="true">Лулео</a>, Швеция, информировали ранее в финском минобороны.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1578013881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лулео, саули ниинисте, швеция, финляндия, хельсинки, в мире