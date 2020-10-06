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Умер ведущий "Радио 7" Рубен Акопян
Умер ведущий "Радио 7 на семи холмах" Рубен Акопян, сообщила "Европейская медиагруппа". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:48
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культура
европейская медиагруппа
армения
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Умер ведущий "Радио 7 на семи холмах" Рубен Акопян, сообщила "Европейская медиагруппа".Акопян родился в 1972 году в Армении. Окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы. С 2009 года работал на "Радио 7"."Коллектив "Радио 7" и "Европейской медиагруппы" выражает искренние соболезнования родным и близким Рубена, это огромная потеря для всех нас", — отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201004/kenzo-1578190003.html
Бедный Рубен, он с первого дня выступал против политики Пашиняна, вот и сердце не выдержило. Пусть пух будет ему землей.
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60
европейская медиагруппа, армения, общество

Умер ведущий "Радио 7" Рубен Акопян

09:48 06.10.2020 (обновлено: 10:44 06.10.2020)
 
© Фото : @rubenakopyan_radioРубен Акопян
Рубен Акопян - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : @rubenakopyan_radio
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Умер ведущий "Радио 7 на семи холмах" Рубен Акопян, сообщила "Европейская медиагруппа".

"Радио 7 на семи холмах" с прискорбием сообщает, что не стало ведущего вечернего шоу "Однажды в городе", нашего друга и коллеги Рубена Акопяна", — рассказали в пресс-службе.

Акопян родился в 1972 году в Армении. Окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы. С 2009 года работал на "Радио 7".
"Коллектив "Радио 7" и "Европейской медиагруппы" выражает искренние соболезнования родным и близким Рубена, это огромная потеря для всех нас", — отметили в пресс-службе.
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