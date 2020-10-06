https://ria.ru/20201006/radio-7-1578359312.html
Умер ведущий "Радио 7" Рубен Акопян
Умер ведущий "Радио 7 на семи холмах" Рубен Акопян, сообщила "Европейская медиагруппа". РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T09:48
2020-10-06T09:48
2020-10-06T10:44
культура
европейская медиагруппа
армения
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Умер ведущий "Радио 7 на семи холмах" Рубен Акопян, сообщила "Европейская медиагруппа".Акопян родился в 1972 году в Армении. Окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы. С 2009 года работал на "Радио 7"."Коллектив "Радио 7" и "Европейской медиагруппы" выражает искренние соболезнования родным и близким Рубена, это огромная потеря для всех нас", — отметили в пресс-службе.
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Aнри A.
Бедный Рубен, он с первого дня выступал против политики Пашиняна, вот и сердце не выдержило. Пусть пух будет ему землей.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейская медиагруппа, армения, общество