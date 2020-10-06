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Путин не планирует телефонный разговор с Трампом, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:51
2020-10-06T17:51
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, с Трампом пока не планируется", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, планируется ли завтра у Путина телефонный разговор с Трампом.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html
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дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин не планирует телефонный разговор с Трампом, заявил Песков

17:51 06.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Нет, с Трампом пока не планируется", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, планируется ли завтра у Путина телефонный разговор с Трампом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 11:54Распространение нового коронавируса
Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления
 
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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