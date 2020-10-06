https://ria.ru/20201006/putin-1578485187.html

Путин не планирует телефонный разговор с Трампом, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:51

2020-10-06T17:51

2020-10-06T17:51

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, с Трампом пока не планируется", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, планируется ли завтра у Путина телефонный разговор с Трампом.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, политика