https://ria.ru/20201006/putin-1578485187.html
Путин не планирует телефонный разговор с Трампом, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:51
2020-10-06T17:51
2020-10-06T17:51
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не планирует проводить завтра телефонный разговор с президентом США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, с Трампом пока не планируется", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, планируется ли завтра у Путина телефонный разговор с Трампом.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, политика