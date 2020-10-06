Песков рассказал, как Путин проведет день рождения

"По-разному встречает этот день. Но завтра, я могу вам так сказать, что у него первая половина дня, там больше десятка телефонных разговоров международных запланировано, к этому прибавьте внутренние дела. А что касается остатка завтрашнего дня, ну, наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает", - ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, как Путин отметит день рождения.