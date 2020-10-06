https://ria.ru/20201006/putin-1578430602.html
Путин поблагодарил парламент за эффективную работу в условиях COVID-19
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российский парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии COVID-19: действовали на опережение,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:13
2020-10-06T14:13
2020-10-06T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574777283_0:0:3014:1696_1400x0_80_0_0_bf6cbf8ca4b8280c4919a3f550b728d2.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поблагодарил российский парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии COVID-19: действовали на опережение, оперативно принимая десятки законов, которых ждали люди."Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу, в том числе в сложных условиях эпидемии коронавируса. Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди", - сказал Путин во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574777283_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e18b9ec31d03c3bbbb4827ce0d989125.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, политика