https://ria.ru/20201006/putin-1578430602.html

Путин поблагодарил парламент за эффективную работу в условиях COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российский парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии COVID-19: действовали на опережение,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:13

2020-10-06T14:13

2020-10-06T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поблагодарил российский парламент за напряженную, эффективную работу в условиях эпидемии COVID-19: действовали на опережение, оперативно принимая десятки законов, которых ждали люди."Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу, в том числе в сложных условиях эпидемии коронавируса. Важно, что законодательный процесс не был нарушен, напротив, действуя на опережение в высшей степени оперативно, парламент принял десятки неотложных законов, которых ждали люди", - сказал Путин во время общения с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, политика