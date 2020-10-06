https://ria.ru/20201006/putin-1578428586.html

Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов и обеспечить их качественное законодательное сопровождение. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:01

2020-10-06T14:01

2020-10-06T14:28

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> участвовать в реализации нацпроектов и обеспечить их качественное законодательное сопровождение."Правительство уже уточняет, содержательно обновляет национальные проекты. Я прошу и вас активно участвовать в этой работе, учитывать ее как в бюджетном процессе, так и при рассмотрении иных законодательных инициатив, призванных повысить качество жизни граждан и стимулировать предпринимательскую активность, улучшить инвестиционный климат, ускорить внедрение в реальное производство и госуправление инноваций, перспективных цифровых сервисов и платформ", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, которая проходила в режиме видеоконференции.Также он добавил, что просит Госдуму обеспечить качественное оперативное законодательное сопровождение национальных проектов."При этом крайне важна системность регулирования, четкий план и единая логика всех шагов, связанных с комплексным развитием законодательной базы страны", - отметил президент.

https://ria.ru/20201005/natsproekty-1578200753.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика