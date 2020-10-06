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Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов и обеспечить их качественное законодательное сопровождение. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:01
2020-10-06T14:28
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> участвовать в реализации нацпроектов и обеспечить их качественное законодательное сопровождение."Правительство уже уточняет, содержательно обновляет национальные проекты. Я прошу и вас активно участвовать в этой работе, учитывать ее как в бюджетном процессе, так и при рассмотрении иных законодательных инициатив, призванных повысить качество жизни граждан и стимулировать предпринимательскую активность, улучшить инвестиционный климат, ускорить внедрение в реальное производство и госуправление инноваций, перспективных цифровых сервисов и платформ", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, которая проходила в режиме видеоконференции.Также он добавил, что просит Госдуму обеспечить качественное оперативное законодательное сопровождение национальных проектов."При этом крайне важна системность регулирования, четкий план и единая логика всех шагов, связанных с комплексным развитием законодательной базы страны", - отметил президент.
https://ria.ru/20201005/natsproekty-1578200753.html
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РИА Новости
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госдума рф, владимир путин, политика

Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов

14:01 06.10.2020 (обновлено: 14:28 06.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму участвовать в реализации нацпроектов и обеспечить их качественное законодательное сопровождение.
"Правительство уже уточняет, содержательно обновляет национальные проекты. Я прошу и вас активно участвовать в этой работе, учитывать ее как в бюджетном процессе, так и при рассмотрении иных законодательных инициатив, призванных повысить качество жизни граждан и стимулировать предпринимательскую активность, улучшить инвестиционный климат, ускорить внедрение в реальное производство и госуправление инноваций, перспективных цифровых сервисов и платформ", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы, которая проходила в режиме видеоконференции.
Также он добавил, что просит Госдуму обеспечить качественное оперативное законодательное сопровождение национальных проектов.
"При этом крайне важна системность регулирования, четкий план и единая логика всех шагов, связанных с комплексным развитием законодательной базы страны", - отметил президент.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 06:38
Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам
 
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