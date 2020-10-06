https://ria.ru/20201006/putin-1578427674.html

Путин призвал лидеров думских фракций к сплоченности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:56

2020-10-06T13:56

2020-10-06T14:07

россия

госдума рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с лидерами думских фракций заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития."Конечно, разница в подходах есть, но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране, мы сильны только вместе", - сказал Путин, обращаясь к политикам.Владимир Путин выразил надежду на совместную конструктивную работу думских фракций."Знаю, что у вас разные подходы к решению разных проблем. Но ваше умение вести диалог с экспертным сообществом, регионами, деловыми объединениями и профсоюзами - все это крайне востребовано. Вновь подчеркну: рассчитываю на совместную конструктивную работу всех фракций", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций нижней палаты парламента.

https://ria.ru/20201002/chinovniki-1578108417.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, владимир путин, политика