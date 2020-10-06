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Путин призвал лидеров думских фракций к сплоченности
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:56
2020-10-06T14:07
россия
госдума рф
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с лидерами думских фракций заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития."Конечно, разница в подходах есть, но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране, мы сильны только вместе", - сказал Путин, обращаясь к политикам.Владимир Путин выразил надежду на совместную конструктивную работу думских фракций."Знаю, что у вас разные подходы к решению разных проблем. Но ваше умение вести диалог с экспертным сообществом, регионами, деловыми объединениями и профсоюзами - все это крайне востребовано. Вновь подчеркну: рассчитываю на совместную конструктивную работу всех фракций", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций нижней палаты парламента.
https://ria.ru/20201002/chinovniki-1578108417.html
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россия, госдума рф, владимир путин, политика

Путин призвал лидеров думских фракций к сплоченности

13:56 06.10.2020 (обновлено: 14:07 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил о необходимости сплоченности политических партий для консолидации общества вокруг национальных целей развития.
"Конечно, разница в подходах есть, но при всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых фундаментальных ценностей. Такая сплоченность жизненно необходима стране, мы сильны только вместе", - сказал Путин, обращаясь к политикам.
Владимир Путин выразил надежду на совместную конструктивную работу думских фракций.
"Знаю, что у вас разные подходы к решению разных проблем. Но ваше умение вести диалог с экспертным сообществом, регионами, деловыми объединениями и профсоюзами - все это крайне востребовано. Вновь подчеркну: рассчитываю на совместную конструктивную работу всех фракций", - сказал Путин на встрече с руководителями фракций нижней палаты парламента.
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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