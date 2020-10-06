https://ria.ru/20201006/putin-1578381282.html
Путин оценил среднюю продолжительность жизни в России
Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет выросла на 4,5 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:25
2020-10-06T11:25
2020-10-06T11:35
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет выросла на 4,5 года, сообщил президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 года. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику", - сообщил Путин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры.
https://ria.ru/20201005/prodolzhitelnost-1578213501.html
Илья Jlord
До пенсии все равно не дожить!
26
Николай Евгения Сухоручкины
Это он какую страну имел в виду. Если Россию, то мягко говоря не правду говорит, так как население страны убывает, ну и т.д.
23
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, общество