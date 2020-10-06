https://ria.ru/20201006/puscha-1578513512.html

Беловежская пуща: таинственный лес, зубры… и наша общая история

Беловежская пуща – место загадочное и даже мистическое, притягивает и не отпускает; привлекать сюда туристов большой нужды нет – есть необходимость создавать... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T19:57

2020-10-06T19:57

2020-10-06T19:57

союзное государство

белоруссия

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<strong>БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 окт – РИА Новости, Карина Ивашко.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belovezhskaja_pushha/" target="_blank" data-auto="true">Беловежская пуща</a> – место загадочное и даже мистическое, притягивает и не отпускает; привлекать сюда туристов большой нужды нет – есть необходимость создавать новые туристические объекты, чтобы распределять поток людей и снижать нагрузку на природу, рассказала РИА Новости директор музея природы национального парка Людмила Гречаник.Беловежская пуща стала прекрасным подарком журналистам союзных СМИ, освещавших Форум регионов Белоруссии и России в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, а после — посетивших ряд важных историко-культурных объектов страны. Даже тем, кто уже бывал здесь, было чему подивиться и что открыть для себя впервые.Перед лицом живой природы история присутствия здесь человека отходит на второй план.Главное, чтобы зверям было вольготноРасстояния – большие. Даже на автобусе за день лес не объехать. "Видите, следы на песчаном склоне? Это звериный переход – парнокопытные чистят песком копыта. Зверей очень много. Осенью уже можно их увидеть, а весной и в начале лета они прячут детенышей в глубине леса. Сейчас молодняк подрос, но еще недостаточно умен – выходит на дорогу. Енотовидных собак даже приходится переносить через нее. Зимой звери любят погулять по расчищенной дороге – так удобнее. Слизывают с нее соль – она им необходима. У косуль — чуткий слух, но плохое зрение. К ним можно подъехать метров на пятьдесят – они рассматривают нас, потом срываются с места, но из-за деревьев выглядывают – любопытные. Зимой звери не только бродят по дороге, но и выходят к кормушкам", — продолжает Людмила.Особенно зубры: так-то они добывают себе пищу сами, но зимой им тяжело – тянутся к кормушкам.После войны, когда пуща оказалась на польской территории, ученые стали бить тревогу. Оказалось, что в мире осталось 52 зубра в зоопарках <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. С трудом удалось найти пригодных к размножению особей: 26 зубров привезли в Беловежскую пущу. И заслуга польских, а затем и советских ученых в том, что зубры не исчезли. Теперь их в мире около восьми тысяч. Вот тут, в связи с зоопарками, можно и об истории вспомнить.Екатерининский тракт, царская охота и пешие гуси"Пуща перешла в состав царской России при Екатерине II – в 1795 году. Она никогда здесь не бывала, но участвовала в делах Беловежской пущи. Раздавала леса в аренду, животных - в музеи и зоопарки Европы. Поэтому при ней Беловежская пуща стала достаточно известным местом. Первое, что она велела сделать, - прорубить торговую дорогу в Европу. Раньше по двести километров делали крюк, объезжая пущу. И эта дорога с востока на запад долгое время называлась Екатерининский тракт. По ней гоняли домашний скот на продажу – своим ходом. И даже гусей! Гусей особенно жалко – тяжело ведь своим ходом", - замечает Людмила.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_II/" target="_blank" data-auto="true">Александр II</a> здесь уже охотился, но лишь однажды. А вот <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Tretijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр III</a> задумал построить в Беловежской пуще дворец и наладить транспортное сообщение, что впоследствии и сделали."Охотничий дворец был великолепен, но, увы, не сохранился – сохранилась царская дорога. Поезд прибывал в Оранчицы, а потом 36 километров карета ехала по каменной дороге, построенной в 1903 году. Но мы сейчас едем царской дорогой лучше, чем <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_II/" target="_blank" data-auto="true">Николай II</a>, потому что тогда она была выложена круглым булыжником. Еще в 1980-х я каталась по старой дороге на велосипеде и жалела царя, которому приходилось трястись по камням в карете. Хотя мне жаль, что дорогу полностью закатали в асфальт, не оставили ни метра", — делится специалист.Сохранилась и охотничья резиденция Вискули, построенная <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущевым</a>, — в красивом елово-сосновом бору. Место было для узкого круга: Хрущев и <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Брежнев</a> приглашали сюда на охоту руководителей соцстран, бывали тут космонавты и нобелевские лауреаты. Мир же узнал о ней в 1991 году, когда лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> подписали здесь Беловежское соглашение о распаде <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и образовании <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. Сегодня Вискули – это действующая резиденция главы Белоруссии и для посещения туристов закрыта.Белорусские зубры на сторону не ходятА вот белорусско-польская граница для гостей заповедника открыта. Увы, не сейчас – в связи с пандемией. Вообще же, с 2005 года в пуще действует упрощенный пограничный переход – пешком или на велосипеде, бестоварный."С 2015 года он стал первым безвизовым: уже на нашем опыте учились остальные. Через границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> к нам приезжали туристы со всего мира. А вот звери редко переходят границу – забор из колючей проволоки их не прельщает. Поэтому наши зубры с польскими не общаются. Они и в другие белорусские парки не мигрируют (в 1980-е мы запустили программу запасного генофонда – на случай эпидемии и мора животных) – хорошо им тут. Иногда делаем отлов зубров-самцов и меняемся – для обновления крови. Сегодня зубры живут в четырех странах: Польше, Белоруссии, России и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. У нас их около двух тысяч. К слову, основанием Беловежской пущи считается 1409 год – отсчет идет от первого указа об охране зубра: еще перед Грюнвальдской битвой опасались за него", — делится директор музея.Людмила Гречаник – кладезь информации. Она не только работает в Беловежской пуще – она здесь живет, выросла среди леса… Кого вам больше жалко – оленей или волков? Оказывается, беречь нужно волков, иначе размножившиеся олени и косули съедят всю молодую поросль, не дадут лесу возобновиться. Чего ни коснись — свои тонкости и секреты."Чтобы познать всю тайну Беловежской пущи, ее загадку и мистику, и всей жизни не хватит — настолько это замечательный лес. Чтобы все объекты увидеть не спеша, нужно хотя бы три дня пожить, а оздоровиться – неделю. Есть такое понятие — рекреационная нагрузка. У нас много туристов, но мы всегда рады новым. Нам не тесно – у нас есть место для всех. Но чтобы нагрузка на природу не превышала допустимую, мы распределяем турпоток, создавая новые объекты. Главное, зверю здесь вольготно – он нас терпит. А человеку для гармонии очень важно общение с природой. Жаль, сейчас закрыты границы — нам очень не хватает наших российских друзей. И иностранцев тоже. Но мы ждем – приезжайте", — заключила Гречаник.

https://ria.ru/20180313/1516278419.html

https://ria.ru/20180616/1522699324.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия