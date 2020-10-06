https://ria.ru/20201006/puscha-1578513512.html
Беловежская пуща: таинственный лес, зубры… и наша общая история
Беловежская пуща – место загадочное и даже мистическое, притягивает и не отпускает; привлекать сюда туристов большой нужды нет – есть необходимость создавать... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T19:57
2020-10-06T19:57
2020-10-06T19:57
союзное государство
белоруссия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578434468_0:86:2750:1633_1400x0_80_0_0_ecf48dd030419d0c7bd1e2bcbe3b241e.jpg
<strong>БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 окт – РИА Новости, Карина Ивашко.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belovezhskaja_pushha/" target="_blank" data-auto="true">Беловежская пуща</a> – место загадочное и даже мистическое, притягивает и не отпускает; привлекать сюда туристов большой нужды нет – есть необходимость создавать новые туристические объекты, чтобы распределять поток людей и снижать нагрузку на природу, рассказала РИА Новости директор музея природы национального парка Людмила Гречаник.Беловежская пуща стала прекрасным подарком журналистам союзных СМИ, освещавших Форум регионов Белоруссии и России в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, а после — посетивших ряд важных историко-культурных объектов страны. Даже тем, кто уже бывал здесь, было чему подивиться и что открыть для себя впервые.Перед лицом живой природы история присутствия здесь человека отходит на второй план.Главное, чтобы зверям было вольготноРасстояния – большие. Даже на автобусе за день лес не объехать. "Видите, следы на песчаном склоне? Это звериный переход – парнокопытные чистят песком копыта. Зверей очень много. Осенью уже можно их увидеть, а весной и в начале лета они прячут детенышей в глубине леса. Сейчас молодняк подрос, но еще недостаточно умен – выходит на дорогу. Енотовидных собак даже приходится переносить через нее. Зимой звери любят погулять по расчищенной дороге – так удобнее. Слизывают с нее соль – она им необходима. У косуль — чуткий слух, но плохое зрение. К ним можно подъехать метров на пятьдесят – они рассматривают нас, потом срываются с места, но из-за деревьев выглядывают – любопытные. Зимой звери не только бродят по дороге, но и выходят к кормушкам", — продолжает Людмила.Особенно зубры: так-то они добывают себе пищу сами, но зимой им тяжело – тянутся к кормушкам.После войны, когда пуща оказалась на польской территории, ученые стали бить тревогу. Оказалось, что в мире осталось 52 зубра в зоопарках <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. С трудом удалось найти пригодных к размножению особей: 26 зубров привезли в Беловежскую пущу. И заслуга польских, а затем и советских ученых в том, что зубры не исчезли. Теперь их в мире около восьми тысяч. Вот тут, в связи с зоопарками, можно и об истории вспомнить.Екатерининский тракт, царская охота и пешие гуси"Пуща перешла в состав царской России при Екатерине II – в 1795 году. Она никогда здесь не бывала, но участвовала в делах Беловежской пущи. Раздавала леса в аренду, животных - в музеи и зоопарки Европы. Поэтому при ней Беловежская пуща стала достаточно известным местом. Первое, что она велела сделать, - прорубить торговую дорогу в Европу. Раньше по двести километров делали крюк, объезжая пущу. И эта дорога с востока на запад долгое время называлась Екатерининский тракт. По ней гоняли домашний скот на продажу – своим ходом. И даже гусей! Гусей особенно жалко – тяжело ведь своим ходом", - замечает Людмила.<a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_II/" target="_blank" data-auto="true">Александр II</a> здесь уже охотился, но лишь однажды. А вот <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Tretijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр III</a> задумал построить в Беловежской пуще дворец и наладить транспортное сообщение, что впоследствии и сделали."Охотничий дворец был великолепен, но, увы, не сохранился – сохранилась царская дорога. Поезд прибывал в Оранчицы, а потом 36 километров карета ехала по каменной дороге, построенной в 1903 году. Но мы сейчас едем царской дорогой лучше, чем <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_II/" target="_blank" data-auto="true">Николай II</a>, потому что тогда она была выложена круглым булыжником. Еще в 1980-х я каталась по старой дороге на велосипеде и жалела царя, которому приходилось трястись по камням в карете. Хотя мне жаль, что дорогу полностью закатали в асфальт, не оставили ни метра", — делится специалист.Сохранилась и охотничья резиденция Вискули, построенная <a href="http://ria.ru/person_Nikita_KHrushhev/" target="_blank" data-auto="true">Хрущевым</a>, — в красивом елово-сосновом бору. Место было для узкого круга: Хрущев и <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Brezhnev/" target="_blank" data-auto="true">Брежнев</a> приглашали сюда на охоту руководителей соцстран, бывали тут космонавты и нобелевские лауреаты. Мир же узнал о ней в 1991 году, когда лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> подписали здесь Беловежское соглашение о распаде <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и образовании <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>. Сегодня Вискули – это действующая резиденция главы Белоруссии и для посещения туристов закрыта.Белорусские зубры на сторону не ходятА вот белорусско-польская граница для гостей заповедника открыта. Увы, не сейчас – в связи с пандемией. Вообще же, с 2005 года в пуще действует упрощенный пограничный переход – пешком или на велосипеде, бестоварный."С 2015 года он стал первым безвизовым: уже на нашем опыте учились остальные. Через границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> к нам приезжали туристы со всего мира. А вот звери редко переходят границу – забор из колючей проволоки их не прельщает. Поэтому наши зубры с польскими не общаются. Они и в другие белорусские парки не мигрируют (в 1980-е мы запустили программу запасного генофонда – на случай эпидемии и мора животных) – хорошо им тут. Иногда делаем отлов зубров-самцов и меняемся – для обновления крови. Сегодня зубры живут в четырех странах: Польше, Белоруссии, России и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. У нас их около двух тысяч. К слову, основанием Беловежской пущи считается 1409 год – отсчет идет от первого указа об охране зубра: еще перед Грюнвальдской битвой опасались за него", — делится директор музея.Людмила Гречаник – кладезь информации. Она не только работает в Беловежской пуще – она здесь живет, выросла среди леса… Кого вам больше жалко – оленей или волков? Оказывается, беречь нужно волков, иначе размножившиеся олени и косули съедят всю молодую поросль, не дадут лесу возобновиться. Чего ни коснись — свои тонкости и секреты."Чтобы познать всю тайну Беловежской пущи, ее загадку и мистику, и всей жизни не хватит — настолько это замечательный лес. Чтобы все объекты увидеть не спеша, нужно хотя бы три дня пожить, а оздоровиться – неделю. Есть такое понятие — рекреационная нагрузка. У нас много туристов, но мы всегда рады новым. Нам не тесно – у нас есть место для всех. Но чтобы нагрузка на природу не превышала допустимую, мы распределяем турпоток, создавая новые объекты. Главное, зверю здесь вольготно – он нас терпит. А человеку для гармонии очень важно общение с природой. Жаль, сейчас закрыты границы — нам очень не хватает наших российских друзей. И иностранцев тоже. Но мы ждем – приезжайте", — заключила Гречаник.
https://ria.ru/20180313/1516278419.html
https://ria.ru/20180616/1522699324.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Беловежская пуща
– место загадочное и даже мистическое, притягивает и не отпускает; привлекать сюда туристов большой нужды нет – есть необходимость создавать новые туристические объекты, чтобы распределять поток людей и снижать нагрузку на природу, рассказала РИА Новости директор музея природы национального парка Людмила Гречаник.
Беловежская пуща стала прекрасным подарком журналистам союзных СМИ, освещавших Форум регионов Белоруссии и России в Минске
, а после — посетивших ряд важных историко-культурных объектов страны. Даже тем, кто уже бывал здесь, было чему подивиться и что открыть для себя впервые.
Перед лицом живой природы история присутствия здесь человека отходит на второй план.
Главное, чтобы зверям было вольготно
"Лес наш загадочный, всегда разный. Самый большой лес Европы. Туристическая зона занимает всего пять процентов территории. В глубине пущи есть лесные завалы. Так нужно - никто лес не расчищает. Разделена пуща на две неравные части госграницей – в сентябре 1944 года. У поляков – 60 тысяч гектаров, у нас – 160. И очень большая разница между польской и белорусской частями. Наша концепция - не трогать валежник, а у них лес больше похож на парк. Но мертвая древесина – это целый микрокосмос: насекомые, гнезда птиц, логова и норы зверей", — рассказывает Гречаник.
Расстояния – большие. Даже на автобусе за день лес не объехать.
"Видите, следы на песчаном склоне? Это звериный переход – парнокопытные чистят песком копыта. Зверей очень много. Осенью уже можно их увидеть, а весной и в начале лета они прячут детенышей в глубине леса. Сейчас молодняк подрос, но еще недостаточно умен – выходит на дорогу. Енотовидных собак даже приходится переносить через нее. Зимой звери любят погулять по расчищенной дороге – так удобнее. Слизывают с нее соль – она им необходима. У косуль — чуткий слух, но плохое зрение. К ним можно подъехать метров на пятьдесят – они рассматривают нас, потом срываются с места, но из-за деревьев выглядывают – любопытные. Зимой звери не только бродят по дороге, но и выходят к кормушкам", — продолжает Людмила.
Особенно зубры: так-то они добывают себе пищу сами, но зимой им тяжело – тянутся к кормушкам.
"Весной у них авитаминоз – выходят к рекам, ручьям, где растет ива – витамин C. Численность зубров у нас очень высока – заселение плотное. А ведь находились на грани исчезновения. Самая страшная страница истории пущи – это Первая мировая война, не Вторая. Два с половиной года оккупации здесь не велись боевые действия – велась интенсивная заготовка древесины и отстрел животных, чтобы прокормить кайзеровскую армию. Кого легче всего стрелять? Зубров, которые не особо быстры, не очень кого-то боятся, чтобы убегать. И фактически все зубры были уничтожены. А оставшихся в период безвластия и голода местные жители сами постреляли, чтобы прокормиться. В 1919 году была отстреляна последняя вольно живущая зубрица. Люди не знали, что творят, — не знали, что зубров больше нет", — делится директор музея природы.
После войны, когда пуща оказалась на польской территории, ученые стали бить тревогу. Оказалось, что в мире осталось 52 зубра в зоопарках Европы
. С трудом удалось найти пригодных к размножению особей: 26 зубров привезли в Беловежскую пущу. И заслуга польских, а затем и советских ученых в том, что зубры не исчезли. Теперь их в мире около восьми тысяч. Вот тут, в связи с зоопарками, можно и об истории вспомнить.
Екатерининский тракт, царская охота и пешие гуси
"Пуща перешла в состав царской России при Екатерине II – в 1795 году. Она никогда здесь не бывала, но участвовала в делах Беловежской пущи. Раздавала леса в аренду, животных - в музеи и зоопарки Европы. Поэтому при ней Беловежская пуща стала достаточно известным местом. Первое, что она велела сделать, - прорубить торговую дорогу в Европу. Раньше по двести километров делали крюк, объезжая пущу. И эта дорога с востока на запад долгое время называлась Екатерининский тракт. По ней гоняли домашний скот на продажу – своим ходом. И даже гусей! Гусей особенно жалко – тяжело ведь своим ходом", - замечает Людмила.
Александр II
здесь уже охотился, но лишь однажды. А вот Александр III
задумал построить в Беловежской пуще дворец и наладить транспортное сообщение, что впоследствии и сделали.
"Охотничий дворец был великолепен, но, увы, не сохранился – сохранилась царская дорога. Поезд прибывал в Оранчицы, а потом 36 километров карета ехала по каменной дороге, построенной в 1903 году. Но мы сейчас едем царской дорогой лучше, чем Николай II
, потому что тогда она была выложена круглым булыжником. Еще в 1980-х я каталась по старой дороге на велосипеде и жалела царя, которому приходилось трястись по камням в карете. Хотя мне жаль, что дорогу полностью закатали в асфальт, не оставили ни метра", — делится специалист.
Сохранилась и охотничья резиденция Вискули, построенная Хрущевым
, — в красивом елово-сосновом бору. Место было для узкого круга: Хрущев и Брежнев
приглашали сюда на охоту руководителей соцстран, бывали тут космонавты и нобелевские лауреаты. Мир же узнал о ней в 1991 году, когда лидеры России, Белоруссии
и Украины
подписали здесь Беловежское соглашение о распаде СССР
и образовании СНГ
. Сегодня Вискули – это действующая резиденция главы Белоруссии и для посещения туристов закрыта.
Белорусские зубры на сторону не ходят
А вот белорусско-польская граница для гостей заповедника открыта. Увы, не сейчас – в связи с пандемией. Вообще же, с 2005 года в пуще действует упрощенный пограничный переход – пешком или на велосипеде, бестоварный.
"С 2015 года он стал первым безвизовым: уже на нашем опыте учились остальные. Через границу с Польшей
к нам приезжали туристы со всего мира. А вот звери редко переходят границу – забор из колючей проволоки их не прельщает. Поэтому наши зубры с польскими не общаются. Они и в другие белорусские парки не мигрируют (в 1980-е мы запустили программу запасного генофонда – на случай эпидемии и мора животных) – хорошо им тут. Иногда делаем отлов зубров-самцов и меняемся – для обновления крови. Сегодня зубры живут в четырех странах: Польше, Белоруссии, России и Германии
. У нас их около двух тысяч. К слову, основанием Беловежской пущи считается 1409 год – отсчет идет от первого указа об охране зубра: еще перед Грюнвальдской битвой опасались за него", — делится директор музея.
Людмила Гречаник – кладезь информации. Она не только работает в Беловежской пуще – она здесь живет, выросла среди леса… Кого вам больше жалко – оленей или волков? Оказывается, беречь нужно волков, иначе размножившиеся олени и косули съедят всю молодую поросль, не дадут лесу возобновиться. Чего ни коснись — свои тонкости и секреты.
"Чтобы познать всю тайну Беловежской пущи, ее загадку и мистику, и всей жизни не хватит — настолько это замечательный лес. Чтобы все объекты увидеть не спеша, нужно хотя бы три дня пожить, а оздоровиться – неделю. Есть такое понятие — рекреационная нагрузка. У нас много туристов, но мы всегда рады новым. Нам не тесно – у нас есть место для всех. Но чтобы нагрузка на природу не превышала допустимую, мы распределяем турпоток, создавая новые объекты. Главное, зверю здесь вольготно – он нас терпит. А человеку для гармонии очень важно общение с природой. Жаль, сейчас закрыты границы — нам очень не хватает наших российских друзей. И иностранцев тоже. Но мы ждем – приезжайте", — заключила Гречаник.