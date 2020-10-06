Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201006/protsenty-1578429953.html
ФАС: банки вводят в заблуждение высокими ставками по накопительным счетам
Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту,... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T14:09
2020-10-06T14:09
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1400x0_80_0_0_565e8dcaeecc2a656491922ff12d5cf5.jpg
<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров в рамках круглого стола в онлайн-формате, который проходит в МИА "Россия сегодня"."Что касается накопительных счетов, то мы здесь сталкиваемся с тем, что по остаткам на этих счетах предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим банковским вкладам. И, соответственно, клиенты реагируют на эти предложения и открывают накопительные счета. Ну, например, не обращая внимание на то, что эта повышенная ставка начинает действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счете", - рассказал Кашеваров."И, соответственно, мы также фиксируем, что банки могут в одностороннем порядке изменять проценты по остаткам на этих счетах. И вот с чем мы столкнулись - мы видели эти изменения в сторону снижения и, соответственно, также обратили внимание на то, что вот эту первоначальную заявленную ставку получали только сотые проценты вкладчиков или клиентов от количества открывших такие счета", — добавил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>.В этом году отмечается особенно высокий интерес клиентов банков к накопительным счетам.
https://ria.ru/20200304/1568151765.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_77e4aaa9ed8f936b491b0981079552ae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика

ФАС: банки вводят в заблуждение высокими ставками по накопительным счетам

14:09 06.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм. Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров в рамках круглого стола в онлайн-формате, который проходит в МИА "Россия сегодня".
"Что касается накопительных счетов, то мы здесь сталкиваемся с тем, что по остаткам на этих счетах предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим банковским вкладам. И, соответственно, клиенты реагируют на эти предложения и открывают накопительные счета. Ну, например, не обращая внимание на то, что эта повышенная ставка начинает действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счете", - рассказал Кашеваров.
"И, соответственно, мы также фиксируем, что банки могут в одностороннем порядке изменять проценты по остаткам на этих счетах. И вот с чем мы столкнулись - мы видели эти изменения в сторону снижения и, соответственно, также обратили внимание на то, что вот эту первоначальную заявленную ставку получали только сотые проценты вкладчиков или клиентов от количества открывших такие счета", — добавил замглавы ФАС.
В этом году отмечается особенно высокий интерес клиентов банков к накопительным счетам.
Игорь Артемьев - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
4 марта, 15:55
Глава ФАС назвал электроэнергию хлебом экономики
 
Обсудить0
Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден раскритиковал "безумный порыв" Трампа
02:18Эксперт заявил, что число заболевших COVID-19 в России может "застыть"
02:02Эксперт рассказал, как узнать ваш никнейм в чужих контакт-листах
02:00В каких случаях апатия может быть признаком болезни?
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния