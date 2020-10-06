https://ria.ru/20201006/protsenty-1578429953.html

ФАС: банки вводят в заблуждение высокими ставками по накопительным счетам

Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту,... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:09

2020-10-06T14:09

2020-10-06T14:09

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1400x0_80_0_0_565e8dcaeecc2a656491922ff12d5cf5.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> Клиенты российских банков, которые предпочитают накопительные счета вкладам, нередко вводятся в заблуждение по поводу процентной ставки по данному продукту, сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров в рамках круглого стола в онлайн-формате, который проходит в МИА "Россия сегодня"."Что касается накопительных счетов, то мы здесь сталкиваемся с тем, что по остаткам на этих счетах предлагаются порой в два раза более высокие проценты, чем по текущим банковским вкладам. И, соответственно, клиенты реагируют на эти предложения и открывают накопительные счета. Ну, например, не обращая внимание на то, что эта повышенная ставка начинает действовать только с 12-го месяца после нахождения денежных средств на этом счете", - рассказал Кашеваров."И, соответственно, мы также фиксируем, что банки могут в одностороннем порядке изменять проценты по остаткам на этих счетах. И вот с чем мы столкнулись - мы видели эти изменения в сторону снижения и, соответственно, также обратили внимание на то, что вот эту первоначальную заявленную ставку получали только сотые проценты вкладчиков или клиентов от количества открывших такие счета", — добавил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>.В этом году отмечается особенно высокий интерес клиентов банков к накопительным счетам.

https://ria.ru/20200304/1568151765.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика